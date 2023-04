Molini di Triora: copertoni e rifiuti di ogni genere raccolti nei boschi da 'Plastic Free' (Foto)

In occasione della ‘Giornata della Terra’, l’associazione ‘Plastic Free’ ha organizzato un weekend dedicato all’ambiente con 334 appuntamenti in tutta Italia di cui 6 in Liguria e uno in provincia di Imperia.

“Abbiamo scelto di operare nella splendida Valle Argentina – dicono da ‘Plastic Free’ - per bonificare un bosco che in passato (si stima negli anni 80/90), è stato utilizzato come discarica abusiva per oggetti ingombranti”.

I 30 volontari equipaggiati di corde, carrucole e bidoni hanno così tolto dalla natura circa 2 tonnellate e mezzo di rifiuti ormai inglobati nella terra e tra le sterpaglie: plastica, 60 copertoni, vari elettrodomestici, reti di vecchi materassi, tappeti, bottiglie di vetro e tanto altro materiale in lamiera.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Molini di Triora che ha fornito guanti e sacchi per la raccolta e che si occuperà del ritiro dei rifiuti per lo smaltimento.