Sanremo: volontari aiutano la Polizia Provinciale a rimuovere i rami caduti sulla strada per Bajardo (Foto)

Hanno aiutato gli agenti della Polizia Provinciale, per ripulire la strada tra San Romolo e Bajardo, dove erano crollati alcuni alberi.

Si tratta di due semplici volontari che, in questo caso come altri, sono fondamentali ed evitano anche spese ulteriori per la pubblica amministrazione.

Questa mattina Alessandro Moroni e Giancarlo Briatore hanno confermato la leggendaria frase di John Fitzgerald Kennedy “Non chiedere solo cosa può fare per te il tuo Paese ma cosa puoi fare tu per il tuo Paese".

Hanno rimosso i rami e messo in sicurezza la strada, in cambio solo di un po’ di legna.