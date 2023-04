Ventimiglia, controlli straordinari del territorio: pattuglione nel centro città e alle Gianchette (Foto e video)

Un controllo straordinario del territorio, organizzato dal comitato ordine e sicurezza pubblica, si è svolto, nel primo pomeriggio di oggi, a Ventimiglia. Le forze dell’ordine hanno messo sotto torchio il centro della città, in particolare piazza Cesare Battisti davanti alla stazione ferroviaria, e un quartiere di Ventimiglia: le Gianchette.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno controllato le zone frequentante solitamente dai migranti, in cerca di un modo per attraversare il confine, che si erano accampati sui marciapiedi della stazione e davanti all'ingresso della chiesa delle Gianchette. Nel quartiere della città di confine sono stati fermati cinque stranieri, tre avevano i documenti in regola mentre due sono stati portati in commissariato per ulteriori accertamenti. L'area intorno alla chiesetta è stata disinfettata e pulita dagli operatori della Teknoservice che si occuperanno dello smaltimento dei rifiuti e degli oggetti abbandonati dagli stranieri.

Non è la prima azione, lungo le vie della città, messa in atto dalle forze dell’ordine. Nei mesi scorsi si sono infatti svolti diversi controlli volti a contrastare l’immigrazione clandestina e a garantire maggiore sicurezza pubblica.