Sanremo: quanto portano le multe nelle casse del Comune? Nel consuntivo 2022 un ‘tesoretto’ dai verbali della Municipale

Quanto portano le multe nelle casse del Comune? È una domanda che prima o poi sarà balenata nella mente di tutti coloro che si sono ritrovati il temuto foglietto rosa sul parabrezza.

I dettagli sul bilancio consuntivo 2022 mettono in evidenza un contributo notevole che il comando della Polizia Locale è stato in grado di fornire a Palazzo Bellevue grazie alle contravvenzioni per le violazioni al Codice della Strada. La relazione dell’assessore al Bilancio Massimo Rossano ha fatto chiarezza sulla cifra: nelle casse del Comune sono arrivati 700 mila euro dalle multe che vanno ad aggiungersi agli altri fondi che compongono l’avanzo libero di amministrazione da 8,9 milioni di euro.

Un fondo notevole che, come previsto dalla legge, sarà in parte reinvestito nel finanziamento di una serie di attività finalizzate alla sicurezza stradale.