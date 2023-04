Siccità, i vertici CIA incontrano il vice presidente della Provincia Armando Biasi

Tra i temi al centro dell'incontro, la questione siccità che attanaglia da mesi l’agricoltura nazionale e non solo. Il settore, già gravemente provato dalla scorsa stagione, se non pioverà è destinato a un a nuovo periodo di grande crisi produttiva, La Cia ha chiesto “un importante impegno della nostra Provincia per affrontare l’emergenza siccità attraverso un piano d’interventi strutturali a breve, medio e lungo termine. Come già sollecitato nell’iniziativa il mese di giugno dello scorso anno, occorre portare a termine un piano d’infrastrutture di piccoli invasi per contenere a monte l’acqua, utilizzare l’acqua delle numerose sorgenti presenti sul territorio, oggi non utilizzata o solamente in parte, riflettere sul riutilizzo per uso agricolo delle acque reflue depurate. Occorre affiancare alle azioni finanziarie già messe un campo con il Pnrr e a quelle previste dal nuovo decreto-legge del Consigli dei Ministri che introduce disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche nuove risorse finanziarie mirate per un piano agricolo”.

Inoltre la Cia ha riproposto la questione dell’aumento delle tariffe dell’acqua uso irriguo, decise da IRETI per le aziende dell’estremo ponente. Su quest’ultima questione il vice presidente Biasi ha pienamente condiviso il disagio economico sostenuto dalle aziende agricole dal 2018 a oggi, ha tracciato una proposta da realizzarsi entro fine anno che prevederà un nuovo riequilibrio delle tariffe a livello provinciale che porterà una riduzione notevole delle tariffe per le aziende oggetto dall’aumento.