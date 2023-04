Focolai Covid in tre distinte case di riposo, il medico “Nessuno degli anziani è in pericolo di vita”

Tre focolai dovuti al Covid con una cinquantina di contagi, sono stati riscontrati nelle Rsa dopo le visite di Pasqua. Si tratta della casa di riposo Sant’Anna di Imperia, della Borrelli di Pieve di Teco e della don Orione di Sanremo.

“Nessuno dei pazienti contagiati – spiega Giovanni Cenderello, Primario di Malattie Infettive all'ospedale di Sanremo – è in pericolo di vita. E’ sicuramente una variante Omicron comunque meno aggressiva. La situazione - aggiunge il medico - è sotto controllo, non siamo tornati indietro. Certo magari speravamo di poter ormai stare più tranquilli. In ogni caso ormai il Covid è una patologia infettiva gestibile come tante altre”.

Sono almeno 50 i casi riscontrati, una quindicina quelli che vengono seguiti in regime di day hospital evitando il ricovero. Mobilitate le pubbliche assistenze e i loro volontari che trasportano gli anziani al padiglione Giannoni dell’ospedale di Sanremo, per le due ore di terapia. Nelle case di riposo dell’Imperiese, come nelle altre della nostra regione, vige l’obbligo di indossare la mascherina, ma il Covid, rispetto al passato fa meno paura.