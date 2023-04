L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 14 al 21 aprile

Ariete: in precise circostanze, intorpiditi dalla quadratura di Marte, tenderete ad esplodere in scatti di collera spiattellando tutto ciò che passa per l’anticamera del cervello con inevitabili discussioni… In aggiuntiva, responsabilità e guazzabugli riempiranno una settimana alquanto agitata così come, tra venerdì e martedì, un imprevisto busserà alla porta oppure vi troverete nel bel mezzo di una situazione imbarazzante. Propensione a colite, allergie e compleanno particolare.



Toro: il sestile di Saturno risulterà essere di ottimo auspicio per chiunque ambisca raggiungere una meta, togliersi un fardello, ottimizzare uno specifico settore, cambiare ciò che mai potrà funzionare, instradare progetti e trascorrere memorabili orette insieme a persone simpatiche e genuine. Una notizia avrà altresì il potere di farvi sorridere o tirare respiri di sollievo mentre un parente od amico additerà corrucci. Nel week end staccate la spina recandovi nel posto prediletto.



Gemelli: non essendo questo un momento eccelso vi converrebbe usare prudenza in qualsiasi settore, giocare d’anticipo sulle mosse altrui, spronare chi si demoralizza facilmente, eludere investimenti, non trascurare lo stato di salute e chiedere consiglio prima di muovere determinati passi. Dovrete altresì sostenere una spesa, scartabellare documenti, sostituire un aggeggio e far buon viso a cattivo gioco in ambito familiare o materiale. Un programmino subirà interferenze.



Cancro: qualche nativo avrà tante di quelle cose in ballo dal non capire da quale iniziare, altri invece rimarranno stupiti ed amareggiati dal piglio di un essere pretenzioso, esoso e spocchioso…Per tutti comunque i prossimi giorni scorreranno freneticamente compresa una chiamata inaspettata, un’arrabbiatura, un invito superlativo, una missiva strampalata e dei lavoretti da iniziare od ultimare. Da sorvegliare il benessere specie se avete superato la cinquantina…



Leone: state coi piedi per terra e non mitizzate nessuno soprattutto chi è avvezzo a tenere il piede in più scarpe o ad approfittare della vostra disponibilità… Resterete altresì di stucco dinanzi ad una scoperta o un qualcosa che vi è stato tenuto nascosto oppure sarete proprio voi a prendere in mano le redini di una faccenda poco chiara e che impedisce di vivere quietamente. Fattibili pure delle stramberie in amore, fastidi da donne, un minuto guadagno e novità a gogò.



Vergine: l’ottimismo è il rimedio per ogni male: per tal motivo il mostrarvi positivi attirerà la buona sorte e se qualcosina non funge a puntino tranquillizzatevi perché grazie alla costanza otterrete ciò che volete! Una gioia si alternerà ad una preoccupazione mentre quasi miracolosamente risolverete una questione o vi solleverete da un tormentone… Non malaccio sarebbe, nel weekend, evadere dalla routine od organizzare un combino distensivo e carino.



Bilancia: l’opposizione di Giove porta maretta con il partner, un familiare, un conoscente o chiunque di intrufoli nella vostra privacy incautamente ma basterà chiarire dei malintesi, attenuare gli attriti e fregarvene altamente pensando primariamente alla vostra serenità… Occhio anche a non spendere troppo al fine di non ritrovarvi col portafoglio piangente. Gli appartenenti al II° o III° decano invece sfidino la fortuna mettendo al Lotto i dati di nascita di trapassati.



Scorpione: gli astri parteggiano per voi: quindi non andate in tilt per delle inezie, toglietevi una bella soddisfazione, liberatevi di vecchie zavorre, portate avanti un prospetto, soprassedete su torti o dispetti, mandate a quel paese chi spudoratamente mente, proponete un caffè o una cena ad amici capaci di farvi divertire e rilassatevi visto che l’ansia non serve ad un bel niente! In amore vivrete attimi incandescenti oppure lascerete perdere una storia senza arte né parte.



Sagittario: diversi contesti stanno per mutare e quasi certamente a vostro vantaggio ma non senza una posteriore prova da superare… La quadratura di Saturno, rallentando tutto, consiglia di sedere sulla riva ed aspettare in quanto i cosiddetti tempi migliori stanno per arrivare ma per ora meglio non prendere decisioni affrettate e non inalberarvi per cavolate sparate da persone intronate. Vi accorgerete inoltre che, uno sbaglio commesso da terzi, lascerà delle conseguenze.



Capricorno: un po’ titubanti non saprete come agire nei confronti di una situazione un po’ complessa così come non digerirete un granché il comportamento di uno strano elemento. Per il resto non avrete di che lamentarvi a parte fastidi di comune amministrazione e una novella destante uno spizzico di agitazione. Poi, con l’ultimo quarto di Luna del 13 aprile, apprestatevi a giornate vivaci, a delle disquisizioni con chi la pensa diversamente e ad una conoscenza da approfondire.



Acquario: cambierete spesso d’umore alternando momenti di vigore ad altri di inquietudine quasi non riusciste a trovare dentro e fuori di voi quelle certezze di cui abbisognate e di ciò ne risentiranno sia i rapporti personali che quelli domestici od operativi. Occhio inoltre alle spese superflue in quanto prestissimo dovrete sopperire a degli incisivi pagamenti… Un’incavolatura invece proverrà dal contegno di un testone convinto di avere sempre ragione. Sabato singolare.



Pesci: trovandovi in una fase attiva ma contemporaneamente di aspettativa starete sulle spine auspicando che un sogno si concretizzi, un soggetto si inquadri, il lavoro dia i risultati sperati e possiate finalmente starvene tranquilli e beati.… Poi ci sarà chi si diverte a tenervi sulla corda ma pure qui dipenderà da voi agire di conseguenza facendovi rispettare! In ambito amichevole invece sappiate distinguere la sincerità dall’impostura e non fidatevi di chi le spara grosse.



Con l’augurio che le stelle spengano i pensieri e accendano i sogni…