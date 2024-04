L'Oroscopo di Corinne dal 19 al 25 aprile

ARIETE: Non è che funga un granché ma, tra un trambusto e una preoccupazione, vivrete attimi di intensa commozione atti a compensare ciò che seguita a conturbare. Occhio però a non prendere lucciole per lanterne riguardo un personaggio immeritevole della vostra considerazione e obbligo di essere prudentissimi in ogni transazione. Scambio di opinioni con una persona a cui parlare chiaro prima che si creino irreparabili malintesi. Da un figliolo giungeranno contrastanti novelle.

TORO: Sia Marte che Giove proteggono gli sfigati: approfittatene al fine di gettare ancore in porti acquietanti, estinguere le asprezze, avviare progettazioni senza però mai scordare chi, nei frammenti di crisi, vi è stato accanto. Gli sproloqui altrui inorridiranno e una inaspettata novella sbalordirà… Per il vostro compleanno invece i doni e le feste saranno garantite! Qualcuno soffrirà di gastrite, colite o dolori alle articolazioni. Sabato pieno di stranezze e tenere emozioni.

GEMELLI: Vi attende al varco una settimana fermentata causa mille cosette da sbrigare, minute variazioni nel tran tran, familiari da spronare, nonché difficoltà nel far intendere ad un incallito zuccone che, quantunque lo strapazzaste, è solo per il suo bene mentre, se aspettate dei soldi, questi non tarderanno ad arrivare. Per incrementare la forma psicofisica controllate il peso, la pressione, la glicemia, il colesterolo e fate del movimento. Contatti con dottori.

CANCRO: Non essendo il corrente un periodo eccellente usate prudenza in qualsiasi frangente anche nel trattare con chi di voi se ne vorrebbe approfittare.… Il sostegno di Marte però consentirà di scampare un guaio, riequilibrare un budget finanziario un po’ carente, cavarvi un pallino e riposarvi un attimino. Tra venerdì e lunedì vi accadrà un buffo fatterello o riabbraccerete chi non vedevate dalle calende greche. Un processo infiammatorio può colpire pancino o stomachino.

LEONE: Tra alti e bassi, nuove conoscenze e novelle esperienze, la settimana volerà e non vedrete l’ora che un evento maturi in quanto apportatore di successo e serenità… Una pecca potrebbe provenire dalla quadratura di Giove atta a porvi dinanzi a dilemmi, soffrire di qualche acciacchino o tribolare a gestire una mansione o una faccenda come vorreste… La tensione spingerà a spiluccare ed ingrassare: dieta e ginnastica limiteranno i danni dovuti alla golosità. Domenica movimentata.

VERGINE: “Mirare all’impossibile ed accettare l’inevitabile” è il motto che maggiormente vi si addice in una fase astrologica contraddittoria e altalenante. L’intraprendenza, se accompagnata dalla saggezza, farà miracoli, nel senso di riuscire a sbaragliare avversari, vincere una personalissima causa, recuperare una somma o conquistare chi vi piace…Un neo è costituito da preoccupazioni per un vecchietto o diverbi con una donnina peperina. Sulla strada guardatevi da distratti e spericolati…

BILANCIA: Dal firmamento arrivano buone influenze: approfittatene per concludere un affare, non farvi infinocchiare, incentivare quello che interessa, far quadrare dei conti, pensare di più a voi stessi! Un neo sarà costituito da un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Confidente o consulente a cui chiedere un grande favore o da andare a trovare per un’opinione prima di piantar su un quarantotto o far confusione… Weekend festaiolo e tutto da programmare.

SCORPIONE: Siate irremovibili su decisioni da non revocare per pena e, se reduci da brutte esperienze, non accontentatevi delle briciole e non permettete a nessuno di trattarvi da ruota di scorta o da zerbini. Guardatevi intorno, ampliate la visuale, date il benservito ad esseri meschini, ascoltate i pareri altrui e non peccate di caponaggine! La Luna, che si fa piena il 26 maggio, alle ore 23,50 nella vostra costellazione, vi aiuterà a risolvere un tormentone. New da amici.

SAGITTARIO: Non siete un granché in bolla e tanti malumori derivano da lune storte, corrucci personali o spettanti un familiare, sotterranee ansie o contiguità con mezzi marpioni. Sappiate che entro l’estate tanto cosine varieranno, si placherà l’affanno e riuscirete in un’ardua impresa quindi… su con il morale… I mal appaiati andranno avanti a suon di scornate mentre le coppiette assodate programmeranno qualcosa di speciale. I nati in dicembre gioiranno per un responso o un evento.

CAPRICORNO: Se pensate di non riuscire a concretizzare un sogno ricredetevi: astri clementi brilleranno sulla vostra strada cospargendola di risoluzioni, sollievi e trepidazioni. Non pensate con ciò di risolvere tutto ciò che affligge ma dei miglioramenti li denoterete. Una nota dolente potrà provenire dall’esterno o dai sentimenti dove accadrà l’inverosimile mentre una notiziola rinfrancherà e una serata speciale rallegrerà. Se la schiena duole non sforzatevi e non alzate pesi.

ACQUARIO: Vi attende al varco una settimana intensa e movimentata al punto non avere requie causa le centomila faccende a cui pensare, da iniziare o ultimare. E, come ciliegina sulla torta, vi toccherà sopportare le altrui impennate, reclamare un diritto materiale, contrastare una bega personale, dare o chiedere delle spiegazioni riguardo un accadimento un po' anormale, accondiscendere ad una richiesta e far luce nella vostra confusa testa. Sabato o domenica concedetevi un fuori porta!

PESCI: Quanti respiri di sollievo tirerete prossimamente quando, brindando al pericolo scampato o all’ intralcio superato, guarderete all’avvenire più fiduciosamente con la certezza che abbia ancora parecchio da offrirvi. Un accadimento sorprenderà, una notizia rassicurerà, un combino allieterà e una richiesta, venendo accolta, rallegrerà. Girate solo alla larga dai prepotenti e mitigate la perenne ingenuità. Consigliabile giocare al Lotto numeri suggeriti.

Ci aggrappiamo alla speranza come la notte si aggrappa alle stelle per non essere più buia…