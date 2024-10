L'Oroscopo di Corinne dal 18 al 24 ottobre

ARIETE: Marte che guarda di storto rende il periodo un po’ contorto, il benevolo Giove invece vi aiuta a risolvere un problema e la Luna che il 17 ottobre si fa piena nella vostra costellazione, oltre incidere sull’errante umore, favorirà favorire ritardi in riscossioni, risposte od aspettative. Ma da coriacei capostipiti dello Zodiaco riuscirete a barcamenarvi strappando alla beffarda sorte dei favoritismi inaspettati! In amore uno spizzico di maretta lambirà qualche coppietta…

TORO: Vi toccherà fare da intermediari tra due congiunti o avversari, sbrigare delle pratiche, effettuare dei pagamenti, accettare una proposta e contrastare l’animosità o l’invidia di esseri maleducati o meschini. In amore date spazio alla fantasia rimanendo però con un piede per terra visto che una bidonata potrebbe farvi stare di marmellata… Il momento appare invece ottimo per cure estetiche, visite di controllo, colloqui e contatti importanti. Propensione ai raffreddori!

GEMELLI: Un variegato scenario astrale arrecherà nervosismo ed inquietudine ma sappiate che, quantunque foste passati attraverso il vaglio di un periodo tosto, presto avrete modo di riscattarvi e dare un tocco di briosità alla plumbea quotidianità compresa l’opportunità di trascorrere bei momenti con una persona carismatica. Una pecca può provenire dal lavoro o da versamenti che tribolate a sostenere. Scoop lasciante di stucco e salute da salvaguardare. Sorprese nel week end.

CANCRO: Un larvato stato di apprensione turberà la quiete impedendo di vivere spensieratamente quasi come se un problemino assorbisse una buona fetta di energia o non riusciste a rinvenire quella tranquillità a cui tanto ambite ma prendersela non serve: cercate quindi di guardare fiduciosamente ad un periodo convulso ma promettente. Una fettina di vita sta per mutare: basta soltanto sapere aspettare e allora sì che brinderete ad un lieto accadimento o allettante evento.

LEONE: Meno smaglianti del consueto vi ninnerete sull’amaca dell’apatia dando l’errata impressione di fregarvene del mondo intero. In realtà trattasi unicamente di stati d’animo correlati all’autunnale stagione, al limitato spirito di sopportazione, all’insofferenza verso pressanti doveri e ad un’alimentazione scorretta. Delle delusioni in ambito confidenziale si alterneranno a incavolature motivate dall’ottusità altrui così come dovrete definire una delicata questione privata o materiale.

VERGINE: Vi converrebbe starvene calmi e tranquilli ad aspettare che le acque si plachino, specie se abitualmente trattate con tipi egoisti o testoni, anche perché dare in escandescenze risulterebbe assai controproducente con rischio di alterare un rapporto interpersonale… Qualche nativo dovrà risolvere una questione operativa, finanziaria od affettiva, altri invece si caveranno un pallino o riceveranno una meritata ovazione. Riparate gola e bronchi dal freddo e curate un disturbino.

BILANCIA: Confidate in quelle marrane stelle che, dopo aver fatto gli sberleffi, vi daranno una mano a risolvere un paio di problemi, malgrado la settimana appaia essere egualmente scompaginata. Una persona chiederà di essere capita: quindi lasciatela meditare senza picchiare sui medesimi tasti e, sia in casa che fuori, trattenete la rabbia preparandovi ad accogliere cose inaspettate compressi un sabato e una domenica fermentati. Naso colante, compleanno aitante.

SCORPIONE: Senza ingenti exploit la settimana volerà alla faccia di inghippi di quasi comune amministrazione, una marcata fermentazione, un intoppo e degli sbigottimenti fomentati da un personaggio lunatico e nevrotico. Ritagliate scampoli di spazio per voi, per i trastulli, per l’intimità e toglietevi un pallino: servirà ad auto gratificarvi e a potenziare l’ilarità. Uomo da capire nelle intime contraddizioni. Poiché la fortuna arride giocate al Lotto gli anni di un carissimo amico.

SAGITTARIO: Pur dovendo ancora smaltire la sbornia di un momento faticoso gli appartenenti al I° o II° decano, risaliranno pian piano la china e una dimostrazione di affetto o solidarietà emozionerà o commuoverà. L’attività succhierà parecchie energie, in casa aleggerà un po’ di burrasca e un accadimento turberà o sbigottirà. Variazioni da apporre ad un habitat, insistenti rompiscatole a cui cantarle chiare, scoperte inaspettate e sabato all’insegna dell’imprevedibilità.

CAPRICORNO: Inutile seguitare a predicare: certi soggetti devono spaccarsi le corna prima di ragionare assennatamente… Statevene quindi zitti e attendete che gli eventi maturino. Se intenzionati ad effettuare investimenti siate prudenti per non ritrovarvi poi con pugni di mosche in mano. Frequentate altresì un’amica ilare e solare e, nel week end, andate a fare un giretto. Un aggeggio, rompendosi, andrà sostituito. Gioie da bimbi o diletti. Propensione ad infreddature.

ACQUARIO: Mostrarsi onesti fa di voi degli esseri stimati ma, con Urano che guarda di sbieco, qualcuno tenterà egualmente di mettervela nel frac! Siate altresì prudenti sulla strada, negli affari e non pigliate per oro colato tutto ciò che vi verrà esposto od annunciato… Si prevedono altresì temporanei dissapori tra coniugi o conviventi aggiustabili col dialogo e la chiarezza mentre imprevisti o comunicazioni lasceranno di stucco. Sabato adatto allo shopping o taglio dei capelli. Domenica allegrotta.

PESCI: Quante cose dovrete sbrigare in una settimana traboccante di impegni, gioie, sbuffi e sdegni… Ma, muovendo un passettino alla volta, collocherete ogni pedina al posto giusto indipendentemente da quella stanchezza che sporadicamente assalirà… Concedetevi, nel week end, una pausa distensiva e non fidatevi eccessivamente di gente sbruffona e doppiogiochista. Chi è stato colpito da indisposizioni stagionali si riprenderà. Persone da ringraziare per un appoggio morale.

La notte è fatta per accendere le stelle e spegnere i pensieri…