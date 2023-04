L'artista Mattias Härenstam vince la Borsa di Studio Villa Faraldi”, per lui un soggiorno di lavoro nel borgo

L'artista norvegese Mattias Härenstam è il vincitore di quest'anno della Borsa di Studio Villa Faraldi”. Istituita dalla Fondazione Commemorativa di Fritz Røed, la borsa viene assegnata ogni due anni ed è composta da 20mila Corone Norvegesi (1739,25 euro), un soggiorno di lavoro nell'Atelier Santa Caterina di Fritz Røed nel piccolo borgo della provincia di Imperia. Qui, nel Centro Culturale Fritz Røed l'artista norvegese potrà esporre le proprie opere realizzate durante il periodo il soggiorno.



Il programma è svolto in stretta collaborazione con il comune di Villa Faraldi (Italia) e il comune di Time (Norvegia). Lo scopo è quello di promuovere l'interesse per le arti visive e l'artigianato attraverso la ricerca, la comunicazione e lo scambio culturale tra la Norvegia e l'Italia. Mattias Härenstam, nato nel 1971 a Göteborg – vive ad Oslo, è un artista visivo norvegese-svedese che lavora principalmente con la scultura in materiali classici come il legno e la pietra, ma anche con xilografie. Le sculture e la grafica mescolano spesso il grottesco con il bello e il figurativo con l'astrazione. Le grandi sculture organiche in legno di Härenstam hanno generato molta curiosità e interesse: attraverso la sua abilità artistica, rimane saldamente nella tradizione storica dell'arte all'interno del suo soggetto, pur essendo giocoso e curioso.

Durante il suo soggiorno a Villa Faraldi, Härenstam, lavorerà con piccole sculture in legno e cercherà artigiani e comunità specializzate per conoscenza e ispirazione. "Non vedo l'ora di farlo per molte ragioni. Come scultore, sono molto interessato alla lunga storia della scultura in Italia, dall'antichità, al Rinascimento e fino ai nostri giorni con artisti come Giuseppe Penone e Jannis Kounellis. Ma non è solo l'alto "canone dell'arte" che mi interessa: in Italia c'è anche una grande e viva tradizione artigianale per l'intaglio del legno e la lavorazione della pietra" - ha detto l'artista vincitore della borsa.