Sanremo: ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’, una mostra dedicata a Libereso Guglielmi

Dal 10 al 22 aprile presso la Chiesa luterana di Corso Garibaldi a Sanremo, si terrà la mostra ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’ dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. Evento messo in campo in collaborazione tra Italia Nostra Ponente ligure, ‘Associazione Amici di Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino’ e la Comunità Evangelica Luterana di Sanremo.

“La Mostra - spiegano gli organizzatori -, costituita da erbari di flora locale con piante tossiche, edibili e aromatiche ed una sezione di erbari storici della collezione di Marco Damele, botanico di Camporosso, è dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Mario Calvino a Sanremo e grande naturalista di fama internazionale, cresciuto con il figlio Italo e diventato il personaggio di un racconto del grande scrittore, ‘Un pomeriggio, Adamo’.

L'inaugurazione è fissata per lunedì 10 aprile alle ore 17 con la presentazione degli erbari esposti da parte del collezionista e botanico Marco Damele e con un riconoscimento in ricordo di Libereso Guglielmi consegnato alla famiglia da parte della sezione Ponente ligure di Italia Nostra. Nell'occasione ed eccezionalmente verranno esposti anche alcuni acquerelli di Libereso.

Nel corso della Mostra sono organizzati degli eventi collaterali:

- mercoledì 12 aprile l'agronomo Marco Alberti presenta ‘La flora endemica delle Alpi liguri: la biodiversità che dobbiamo tutelare’

- sabato 15 aprile il botanico Marco Damele presenta ‘Il mio erbario. Uno strumento di promozione e tutela della biodiversità’ (Edizioni Zem)

Sabato 22 aprile il gran finale con lo scrittore Marino Magliani, lo storico dell'arte Fulvio Cervini e il critico letterario Antonio Panizzi in dialogo su ‘Il paesaggio ligure, una emozione da salvare’. Coordina Daniela Cassini Presidente Italia Nostra Ponente ligure, letture di Manuela Ormea".

L'erbario è una raccolta di esemplari di piante essiccate, e il più delle volte pressate tra fogli di carta utilizzati per lo studio scientifico o per conoscenza di un determinato territorio. L'erbario documenta la flora del nostro territorio e fornisce una registrazione costante e permanente della diversità biologica nel corso del tempo. Questo ruolo è sempre più importante man mano che il tasso di distruzione dell'habitat naturale aumenta di pari passo all’inquinamento e al cambiamento climatico in atto.

Collezionare e studiare fiori ed erbe essiccate per Marco Damele è una passione che diverte e trasmette il fascino della cultura e della nostra storia recente alla ricerca di nuovi stimoli di promozione e conservazione del mondo vegetale.

Da oltre trent'anni Marco Damele si è dedicato alla ricerca e realizzazione di erbari con una collezione personale ad oggi di oltre oltre 3000 esemplari essiccati di erbe e fiori del Piemonte e della Liguria, attraverso una preziosa e delicata testimonianza del minuzioso lavoro di classificazione e conservazione storica del mondo vegetale, vere e proprie opere d'arte viventi.

Una passione in continua espansione di piante catalogate provenienti prevalentemente dal territorio italiano ed europeo e il numero cresce ogni anno grazie anche alla ricerca e conservazione di erbari storici internazionali.

Italia Nostra è una organizzazione storica a livello nazionale che ha come scopo la tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, dell'ambiente, che recentemente ha aperto la propria sezione nel Ponente ligure, territorio di grande storia e bellezza naturale.

L'‘Associazione amici di Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino’ porta avanti il lavoro e il ricordo del grande personaggio con la sua immensa conoscenza della botanica e della natura, testimone di uno spirito libero vicino alla nostra terra e contemporaneamente preoccupato per la sua progressiva distruzione.

La Comunità Evangelica Luterana di Sanremo fa parte della Rete per l’Ambiente della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) ed è impegnata a diventare eco-comunità secondo i parametri della Commissione Globalizzazione e Ambiente (GLAM) della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI).

L'ingresso alla Mostra è libero. Orari di apertura tutti i giorni dalle 16.30 alle 19, domenica 16 aprile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. Al mattino disponibilità visite per le scuole.