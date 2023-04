Ospedaletti: organizzato da Confesercenti è iniziato oggi l'appuntamento 'Primavera spiaretè'

Si svolge, fino a lunedì prossimo organizzati dalla Confesercenti, l’appuntamento con ‘Primavera Spiareté’, una 4 giorni riservata alla scoperta e alla valorizzazione dei nostri luoghi, con escursioni e visite guidate in alcuni siti di Ospedaletti e dei Comuni limitrofi.

L’associazione di categoria, in collaborazione con il Comune, offrirà una serie di eventi di benvenuto ai turisti: “Una Pasqua di Vacanza - dichiara Ino Bonello presidente provinciale - in uno dei gioielli della nostra Riviera dei Fiori, con tappa di partenza la famosa Ciclabile, per offrire occasioni di shopping e di visite culturali, promuovendo le nostre attività commerciali e gli operatori del territorio”.

Diverse le occasioni da poter gustare durante tutto il weekend di Pasqua: una visita guidata a Villa San Luca che ospita ‘Casa e Collezione Laura’, un bene del Fai (Fondo Ambiente Italia). Residenza di Luigi Anton Laura, noto ed esperto antiquario, e di sua moglie Nera , è un sorprendente scrigno che racchiude la loro originale e una personalissima raccolta d'arte applicata, eccezionale e unica in Italia e in Europa: circa seimila pezzi di altissima fattura tra mobili italiani, europei e cinesi, porcellane, sculture, maioliche, argenti e antichità orientali, raccolti con intuito e sapienza nei loro giri per il mondo.

Previsto un salto nel mondo incantato della natura locale ci aspetta nel ‘Giardino esotico Pallanca’ a Bordighera, posto a confine con Ospedaletti, orto botanico che ospita sulle sue terrazze a picco sul mare, preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente: una raccolta di piante esotiche tra le più complete, allestita in un ambiente che incanta appassionati del settore e visitatori.

Per questo evento si annuncia l'eccezionale apertura stagionale della famosa ‘Pinacotea Rambaldi’ allestita nei locali del Museo di Villa Luca con sale affrescate dal Morscio. Posta a Sanremo (frazione Coldirodi) al confine con Ospedaletti, offre splendidi giardini e un incantevole panorama aperto sulla baia di Ospedaletti. Sabato sono previsti due turni di partenza (ore 9 e 15) di ‘Spiaretè bike tour’, giornata dedicata alle escursioni immersi nella natura, giri in bici con accompagnatore sulle alture di Ospedaletti per ammirare i luoghi simbolo, i segreti e gli scorci più belli per scoprire il suo entroterra, assaggiando prodotti tipici. Infine domenica (ore 8-18) una giornata dedicata allo shopping sulla passeggiata mare lungo la pista ciclabile, con bancarelle del mercato ambulante e negozi locali.