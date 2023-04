Imperia: fondi non sfruttati per figura da affiancare a bambini disabili, 'Imperia rinasce' "Come e dove sono stati spesi?"

"Come abbiamo sottolineato più volte nel corso di queste settimane: l’elemento umano, con tutte le sue esigenze, è al centro del nostro programma. Imperia deve essere una città a misura di uomo, dove tutti, anche gli anziani o i diversamente abili, abbiano le stesse opportunità cosa che, in questi anni, non è avvenuta molto spesso". Ad intervenire con alcune riflessioni è la lista 'Imperia Rinasce' che spiega: "Nel corso dell’anno scolastico in corso, 2022/2023, i servizi sociali imperiesi hanno preso dei fondi per 85mila euro per mettere una figura specifica che accompagnasse, per quanto riguarda la comunicazione e l’autonomia, i bambini con disabilità che frequentano le scuole. Denaro ricevuto ma mai erogato in quanto, da un’indagine svolta nei vari plessi scolastici, è emerso che nessuna famiglia ha avuto questa figura accanto al proprio figlio.

Come già nel corso dell’incontro con Ivan Bracco e Michela Aloigi del 30 marzo scorso, al Parco Urbano, torniamo a chiedere conto all’amministrazione comunale di come e dove sono stati spesi questi 85 mila euro. Insieme possiamo se mettiamo trasparenza e onestà davanti a tutto e se crediamo nel voto, il primo strumento di democrazia a disposizione del cittadino".

www.imperiarinasce.it