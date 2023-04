Sanremo: rubava nelle borsette all'interno dei negozi, 44enne di origini slave arrestata dalla Polizia

Una donna di 44 anni, di origini slave, è stata arrestata dalla Polizia di Sanremo. La donna aveva messo a segno una decina di borseggi nei negozi della città e, a fine gennaio era stata per questo denunciata. E’ stata poi arrestata, visto che sul suo capo pendeva un ordine di esecuzione per una pena di 6 mesi, sempre per borseggi e furti, commessi a Venezia nel 2014.

La donna avvicinava le sue vittime e, urtandole, con un gesto repentino infilava la mano nella borsa per sfilare il portafoglio, commettendo i furti sempre in esercizi commerciali del centro cittadino, nei momenti di maggiore affollamento e nei confronti di donne.

La donna aveva utilizzato carte di credito o bancomat rubati alle ignare vittime e rubando loro ingenti somme di denaro contante (fino a più di mille euro). Vista la situazione e la pericolosità della donna, ne è stato disposto il trasferimento in carcere.