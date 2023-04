Diano Marina: si ribalta con l'auto in via Diano Calderina, uomo soccorso dal 118 portato in ospedale

Si ribalta con l’auto in via Diano Calderina ma, fortunatamente, non riporta gravi ferite. E’ accaduto poco prima delle 14.

Alla guida del mezzo un uomo di 70 che è stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce D'Oro di Cervo e trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.. Sul posto anche la polizia.

Secondo le prime informazioni l’uomo è cosciente anche se è stato prima trattato sul posto e poi portato in ospedale, in codice rosso di massima gravità per le ferite riportate.