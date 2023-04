Società, come cambia l'identikit degli automobilisti

Il settore automobilistico ha vissuto una costante evoluzione negli ultimi 40 anni. Molte cose sono cambiate, come il design dei modelli, il loro funzionamento meccanico, i dispositivi di sicurezza o i tassi di incidente. Ma non solo, sono stati modificati anche aspetti come i sistemi di produzione in fabbrica, le vendite o le relazioni con i clienti. Cambiamenti che hanno rivoluzionato il settore automotive e che hanno significato un notevole miglioramento per gli utenti.

Sebbene il settore automotive abbia già vissuto incredibili cambiamenti a livello tecnologico, come il controllo di stabilità ABS o ESP negli anni Novanta, gli esperti prevedono una vera e propria rivoluzione nei prossimi 50 anni, difficile da immaginare. Infatti, i nostri veicoli attuali hanno già modificato radicalmente la loro aerodinamica nei nuovi design in modo che, a parità di potenza, un'auto che offre una migliore capacità di superare la resistenza al vento, possa raggiungere un picco maggiore.

Cambiamenti che hanno fatto sì che il panorama automobilistico non abbia smesso di evolversi in meglio. E quindi, così come evolve il settore dell'automotive, cambia anche l'identikit dell'automobilista, sempre più interessato alle nuove tecnologie, che strizzano l'occhio anche all'ambiente.

Progressi tecnologici decisivi

I cambiamenti nel settore automobilistico stanno già iniziando a essere notati oggi. I nuovi veicoli stanno già iniziando a godere di tre incredibili progressi tecnologici come i propulsori elettrici, la guida autonoma e la digitalizzazione. Sempre più aziende si uniscono a questi piccoli cambiamenti e aprono la strada alla grande rivoluzione di cui godremo nei prossimi anni.

Gli utenti si approcciano sempre di più alle innovazioni del settore e puntano tutto sull'acquisto di auto all'avanguardia. La sempre maggiore richiesta di prestiti personali ha portato molte persone ad acquistare veicoli elettrici di ultima generazione. Ma vediamo tutte le innovazioni apportate in questo amatissimo settore.

Veicoli elettrici

L'auto elettrica e i progressi nell'autonomia delle batterie significheranno l'aumento del raggio d'azione di questa vettura che la renderà, in pochi anni, il primo veicolo per tutte le famiglie. Le auto avranno sempre più autonomia e le macchine diesel o benzina, saranno gradualmente sostituite da ibride o elettriche. Questa rivoluzione nel settore significherà anche un cambiamento nelle città, che dovranno installare più stazioni di ricarica in strada per i veicoli elettrici, così come nei centri commerciali o anche nei garage dei proprietari. Le città dovranno adattarsi alle nuove esigenze dei veicoli elettrici.

Nel 2040 gli esperti ritengono che le auto a benzina e diesel potrebbero non essere più immatricolate. Né gli ibridi né il nuovo GPL (gas) saranno risparmiati, poiché l'obiettivo è che entro il 2050 le auto inquinanti siano completamente vietate a livello europeo. Già negli ultimi anni alcuni produttori sono passati dalla produzione del diesel a dedicare i loro sforzi interamente all'auto elettrica, come nel caso di Audi e del gruppo Volkswagen, che ha iniziato questa transizione dopo lo scandalo delle emissioni nei suoi motori diesel. Un grande cambiamento che nasce da una maggiore consapevolezza sociale sui cambiamenti climatici e dalla necessità di rispettare gli accordi di Parigi.

Guida autonoma e digitalizzazione

Altri due grandi cambiamenti saranno la guida autonoma e l'arrivo della digitalizzazione nel settore automobilistico. La guida autonoma solleverà gradualmente il conducente dal lavoro, fino a raggiungere il 100% di guida automatica, in un massimo di 20 anni. Ad esempio, il volante scomparirà nella maggior parte dei veicoli e sarà guidato dal riconoscimento facciale.

La digitalizzazione sposterà la mobilità delle persone nelle grandi città dalla proprietà dei veicoli al car-sharing, al pay-per-use e ai servizi. Secondo gli esperti, la maggior parte dei chilometri in futuro sarà percorsa in auto elettriche autonome, che faranno parte del trasporto come servizio. Questi veicoli non saranno acquistati, ma saranno noleggiati mese per mese o condivisi con altre persone, il che significherà un notevole risparmio per le famiglie nei costi di trasporto.

Stanno arrivando anni in cui cambieremo massicciamente le nostre auto per i veicoli elettrici. Questi avranno sempre più autonomia fino a quando non verrà sviluppato il veicolo che funziona grazie ai serbatoi di idrogeno. E, naturalmente, auto che dipenderanno quasi esclusivamente da sensori, lasciando obsoleta la figura del conducente umano.

Il futuro tenderà sempre ad aumentare la sicurezza dei veicoli, la loro autonomia e il consumo ecologico e responsabile. Tutta una serie di innovazioni che renderanno il nostro pianeta più sicuro e sostenibile e che significheranno una grande rivoluzione nel mondo dell'automotive.