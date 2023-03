Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 31 MARZO



SANREMO

10.00-18.00. Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. Tennis Sanremo (biglietti acquistabili a questo link), Corso Matuzia 28, fino al 2 aprile (più info)

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

15.15. ‘Sanremo, Rivierando… alla Pigna!’: visita guidata attraverso l’antico quartiere della Pigna alla scoperta dell’Oratorio della Madonna dei Sette Dolori e del Santuario della Madonna della Costa. Itinerario a cura di Marco Macchi, studioso del territorio. Ritrovo in Piazza Cassini (quota di iscrizione 6 euro da versare al Punto Soci



16.00. Per l'Università delle Tre Età, Ornella Massa ed Alberto Locatelli raccontano le loro ‘Vacanze Romane’ con brevi proiezioni di fotografie accompagnate da un commento musicale. Museo Civico di Sanremo in Piazza Nota

16.00. Per il Campionato Mondiale Enduro 2023, prova-spettacolo con partenza davanti al Morgana fino al 2 aprile (info). Ecco i punti dove poter seguire i piloti nei due giorni di gara: Paddock e P.S. Cross sulla spiaggia; Presentazione Team Casinò di San Remo; Super Test Venerdì pomeriggio; Enduro Test e Extreme Test

17.00. Per la rassegna di incontri ‘Storie e Territori’, Enzo Barnabà, docente e storico, autore di numerosi libri di storia locale, parla su ‘La Riviera di confine dal sogno babilonese al passo della morte’. La realtà drammatica dei migranti tra Italia e Francia. Dialoga con l’autore il Segretario Provinciale della Camera del Lavoro di Imperia Fulvio Fellegara. Sede della Federazione Operaia Sanremese in Via Corradi 47, ingresso gratuito



18.00. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), Sebastiano Mondadori illustra ‘Verità di Famiglia’. Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori (La nave di Teseo). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)



20.45. Via Crucis organizzata dalla Parrocchia San Sebastiano Coldirodi e dalla Parrocchia San Lorenzo Martire in Sanremo (Solaro). Ritrovo presso la Chiesa di San Sebastiano a Coldirodi in piazza San Sebastiano



21.00. Per la Stagione teatrale 2023 ‘Su il sipario, 1933 -2023. Omaggio a Luigi Pirandello’, Milena Vukotic, Pino Micol, Gianluca Ferrato in ‘Così è (se vi pare)’ di Luigi Pirandello per la regia Geppy Gleijeses. Teatro dell’Opera del Casinò, info 0184 5951

21.00. ‘Salutava sempre’: spettacolo di Alessandro Cattelan. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



11.00. MFI Eurocup, il meglio della classe Waszp in regata nello spazio acquea cittadino, fino al 2 aprile (info)

17.00. Maria Pettinato, docente di Storia dell’Arte presenta il suo saggio ‘Le maschere dalla scena al dipinto’ (e ad Aeternum)’. Conduce il professore e cultore della materia Roberto Trovato. Sala Convegni della Biblioteca civica ‘L. Lagorio’, ingresso libero

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



20.30. Via Crucis vicariale ad Artallo ripercorrendo la vita dolorosa del Signore in preparazione ai grandi misteri della Pasqua. Partenza dalle Opere Parrocchiali Regina Pacis Ex asilo Via Artallo 151



VENTIMIGLIA



15.00 & 16.15. Ciclo di conferenze su ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta (per leggere il programma della giornata cliccare questo link)

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile



TAGGIA



21.00. Presentazione del libro ‘Elpìda, vita e follia’ di Annalisa Grone. Dialogano con l’autrice la Dott.ssa Maria Maddalena Garibaldi e Flora Martini. Sede della libreria Antea Edizioni, via Soleri 5B a Taggia (più info)

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. Corso di primo soccorso sul tema ‘Pronto soccorso bimbi’ a cura della Croce d’Oro di Cervo (cinque incontri al venerdì sino al 24 aprile a ingresso libero). Centro Sociale Incontro di Giardini I maggio 7

ENTROTERRA



DIANO CASTELLO

21.00. La Corale San Nicola da Bari diretta dal maestro Nicholas Tagliatini esegue la Via Crucis Minore di Padre Serafino Marinosci, compositore salentino. Al fianco della Corale il tenore Mattia Pelosi ed il basso Nicholas Tagliatini all’organo. I testi dell’abate Metastasio recitati dalla voce di Walter Arimondo. Parrocchia San Nicola da Bari, ingresso libero

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘Scegli la Carta!’ di e con il Teatro del Marchingegno (Taggia). Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA



MANDELIEU LA NAPOULE

14.00-20.00. 13ª Fiera del Vino dei Vignaioli Indipendenti (6 euro). Centre Expo-Congrès, Boulevard des Ecureuils 836, fino al 2 aprile (più info)

MONACO

20.00. Concerto sinfonico ‘Printemps des Arts’ con Case Scaglione (direzione d'orchestra), Laurent Stocker, Sociétaire della Comédie-Française (recitante). In programma: Ives, Meimoun e Copland. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. Adattamento de ‘L'Avaro’ in chiave commedia dell'arte con canti, danze, pantomima, musiche di scena, giochi con il pubblico e improvvisazioni. Tutta la modernità di Molière concentrata in questa commedia. Théâtre des Muses (più info)



NICE

10.00-19.00. Salon ID Week-End 2023: salone informativo con stand su Cultura & Patrimonio, Tempo libero, Sport, Gastronomia, Turismo sostenibile, Alloggio, Benessere, City break, Villaggio italiano, Food truck. Porto di Nizza, ingresso gratuito, fino al 2 aprile (più info)



20.00. ‘Il Lago dei cigni’: spettacolo di balletto messo in scena dall’International Festival Ballet & Ungheria Festival Orchestra. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)

20.00. ‘Falstaff’: opera buffa in tre atti di Giuseppe Verdi. Coproduzione Opéra Nice Côte d'Azur e Théâtre Anthea d'Antibes. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4-6 (più info)





SABATO 1° APRILE



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro



9.00. Per il Campionato Mondiale Enduro 2023, Cross Test sulla Spiaggia Arma di Taggia e Bussana fino al 2 aprile (info) Ecco i punti dove poter seguire i piloti nei due giorni di gara: Paddock e P.S. Cross sulla spiaggia; Presentazione Team Casinò di San Remo; Super Test Venerdì pomeriggio; Enduro Test e Extreme Test



10.00-16.00. Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. Tennis Sanremo (biglietti acquistabili a questo link), Corso Matuzia 28, fino al 2 aprile (più info)



10.00-18.00. Mostra personale di pittura di Claudia Sanpolo con una selezione di opere sul tema floreale e paesaggistico sviluppato in differenti tecniche miste + presentazione Corso base di disegno dal vero da organizzare nei giardini di Villa Ormond. Floriseum – Museo del Fiore a Villa Ormond, anche domani (h 10/12.30-15.30/18)



15.30. Seconda edizione della ‘Caccia Al Tesoro di Pasqua’: pomeriggio all’insegna della magia e del divertimento rivolto ai più piccini a cura delle associazioni C.a.v. e Talea. Ritrovo davanti al Floriseum a Villa Ormond, partecipazione gratuita

16.30. Per la rassegna ‘Il Parco dei libri al Floriseum’, incontro con Antonio Damele e il suo libro ‘Le Tarot’ con laboratorio di tarologia. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113, info 333 3770840

17.00. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Club Unesco di Sanremo organizza un incontro dal titolo ‘Il cambiamento necessario per risolvere la crisi idrica’. Relatori: Ciro Esse (Presidente del Club per l’Unesco di Sanremo), Sara Tonegutti (Assessore all’ambiente del Comune di Sanremo), Maria Cristina D’Aquaro (Scienze Internazionali e diplomatiche). Museo civico di Piazza Nota, ingresso libero

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-11.30. Secondo incontro di cinque del Nuovo Corso di Formazione per Volontari all'Ascolto del Centro di Ascolto dell'Associazione Santa Teresa di Calcutta. Sede dell'Associazione in Via Berio, 7, presso la Locanda del Buon Samaritano, info ed iscrizioni 351 2767957



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



11.00. MFI Eurocup, il meglio della classe Waszp in regata nello spazio acquea cittadino, fino al 2 aprile (info)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



16.00. Conferenza della prof.ssa Lidia Rianna sul tema ‘Donatello: la bellezza della bruttezza’. Sede dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a palazzo Guarnieri in Piazza Pagliari 4

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-17.30. ‘Il Giorno delle Mura’ (evento a cura del Lions Clubs International Distretto 108 Ia30): conferenza dal titolo ‘Le Fortificazioni di Ventimiglia’ al Forte dell’Annunziata con la partecipazione di numerosi relatori + Passeggiata aperta al pubblico per conoscere le Mura con ritrovo alle 15 in Piazza Costituente (per leggere l’intero programma cliccare questo link)

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile



20.45. Per la Stagione Concertistica ‘Divertimenti Musicali’, ‘Note Libere’: concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori. Sala Polivalente della Chiesa di Sant’Agostino, ingresso libero



21.00. ‘I Grandi del pianoforte’: viaggio musicale da Mozart a Rachmaninov a cura del M° Leonardo Locatelli. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



OSPEDALETTI



16.30. Per la rassegna ‘È tempo di Libri’, lo scrittore Orso Tosco presenta il suo libro 'Nanga Parbat. L'ossessione e la montagna nuda’. Centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta, ingresso libero

CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d'inchiostro’, Francesca Valente (vincitrice Campiello Opera Prima 2022) presenta il libro ‘Altro nulla da segnalare’ (Einaudi). Modera l’incontro Lucia Jacona, dirigente scolastica dell’ Istituto Colombo di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura di Olga Gironi. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA



DIANO CASTELLO

17.30. Per la rassegna ‘Dell’Arte Contagiosa’, viaggio artistico-teatrale dedicato a Dante Alighieri sul tema ‘Canizza Da Romano e gli Spiriti amanti’ (dal Canto XI del Paradiso). Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Arte in Scena’. Chiesa di San Giovanni, ingresso gratuito (info)

PORNASSIO

17.30. Per la rassegna ‘Il Sabato del Villaggio’, incontro con la dottoressa Leslye Pario, biologa nutrizionista. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Sala polivalente della frazione di Ottano, ingresso libero, info 331 8369495



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA



MANDELIEU LA NAPOULE

10.00-19.00. 13ª Fiera del Vino dei Vignaioli Indipendenti (6 euro). Centre Expo-Congrès, Boulevard des Ecureuils 836, fino al 2 aprile (più info)

MONACO

15.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, concerto del Quartetto Diotima. Tunnel Riva (più info)

20.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, concerto dell’Ensemble TM+, Laurent Cuniot’. Auditorium Rainier III (più info)



20.30. Adattamento de ‘L'Avaro’ in chiave commedia dell'arte con canti, danze, pantomima, musiche di scena, giochi con il pubblico e improvvisazioni. Tutta la modernità di Molière concentrata in questa commedia. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00-19.00. Salon ID Week-End 2023: salone informativo con stand su Cultura & Patrimonio, Tempo libero, Sport, Gastronomia, Turismo sostenibile, Alloggio, Benessere, City break, Villaggio italiano, Food truck. Porto di Nizza, ingresso gratuito, fino al 2 aprile (più info)





DOMENICA 2 APRILE



SANREMO



9.00. Escursione in mountain bike, al fine di far scoprire ai soci (e non solo) l'attività ciclo-escursionistica. Evento a cura della sezione di Sanremo del CAI (richiesti casco, kit meccanico, mountain bike e ruote da almeno 26 pollici). Ritrovo presso il campetto di calcio a Coldirodi, poco dopo il paese in via Monte Ortigara, direzione San Romolo, info 348 4030143



10.00-18.00. Mostra personale di pittura di Claudia Sanpolo con una selezione di opere sul tema floreale e paesaggistico sviluppato in differenti tecniche miste + presentazione Corso base di disegno dal vero da organizzare nei giardini di Villa Ormond. Floriseum – Museo del Fiore a Villa Ormond (h 10/12.30-15.30/18)



13.00-16.00. Giornata finale del Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. Tennis Sanremo (biglietti acquistabili a questo link), Corso Matuzia 28 (più info)



16.30. ‘100 di questi, Lelio!’: evento per il centenario del M° Lelio Luttazzi con l’Orchestra Stabile dello Swing di Sanremo. Direttori: Freddy Colt, ‘Il Sultano dello Swing’, Antonello Capuano, ‘Gannizzero dello Swing’. Solista ospite: Felice Reggio, tromba e flicorno. Vocalist Ospite: Stefano Torre, giannizzero dello Swing. Interviene Rossana Moretti Luttazzi. Video intervento di Stefano Bollani. Presenta Paolo Tagliaferri. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



19.00-24.00. Audizioni di selezione per poter partecipare a ‘Il Cantagiro’con possibilità di partecipare anche con un brano edito/cover. Risto-Pub Mamely di via Gioberti 37, indispensabile la prenotazione allo 0184 610641 (ogni prima domenica del mese)

IMPERIA



11.00. MFI Eurocup, il meglio della classe Waszp in regata nello spazio acquea cittadino, fino al 2 aprile (info)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.00. ‘La Primavera nel Corpo’: spettacolo teatrale con Martina Ghiazza e Grazia Sereno con la partecipazione di Rebecca Marta D'Andrea. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al numero 329 4955513



VENTIMIGLIA



9.00. Tra fiabeschi borghi e grange abbandonate in alta Val Roja: escursioni accompagnati dalla guida GAE AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info +39 391 104 26 08 (più info)



10.30. 'Picnic Spring Blooming': visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un ‘Picnic Special Edition’ (ingresso con visita guidata & Picnic a tema 25 euro adulti, 15 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile

15.00 & 16.15. Ciclo di conferenze su ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta (per leggere il programma della giornata cliccare questo link)



VALLECROSIA

16.30. Per la rassegna ‘Primavera in musica’, concerto del Trio ‘Mal d'Estro’ Claudio Massola (clarinetto soprano, clarinetto basso e flauti diritti), Bruno Giordano (sassofono soprano, clarinetto soprano), Alessandro Delfino (pianoforte). Sala Polivalente G. Natta di via C. Colombo, ingresso libero



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

SANTO STEFANO AL MARE

17.30, 18.30 & 19.30. Per l’evento dedicato alla storia dell’Aeronautica Militare Italiana ed alla sua evoluzione nei 100 anni di donazione, proiezione video realizzati dal consigliere Remo Ferretti in collaborazione con l’Areoclub di Savona e della Riviera Ligure. Sala Polivalente, Lungomare Cristoforo Colombo 76

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà (ogni prima domenica del mese)

ENTROTERRA

CIPRESSA



9.00. Per il Campionato Mondiale Enduro 2023, Enduro & Extreme Test nell Pineta di Cipressa (info). Ecco i punti dove poter seguire i piloti nei due giorni di gara: Paddock e P.S. Cross sulla spiaggia; Presentazione Team Casinò di San Remo; Super Test Venerdì pomeriggio; Enduro Test e Extreme Test

DOLCEACQUA

7.30. Prima tappa del Cross Country Urbano 2023 con gare aperte a bici tradizionali ed e-bike in gare separate. Età minima 16 anni compiuti. Evento in collaborazione tra Sanremo Bike School e Sanremooutdoor. Ritrovo in Via Giardini 1, Piazzale antistante Scuole, info +39 347 4246575 (più info)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA



MANDELIEU LA NAPOULE

10.00-18.00. 13ª Fiera del Vino dei Vignaioli Indipendenti (6 euro). Centre Expo-Congrès, Boulevard des Ecureuils 836 (più info)

MONACO

14.30 & 17.00. Adattamento de ‘L'Avaro’ in chiave commedia dell'arte con canti, danze, pantomima, musiche di scena, giochi con il pubblico e improvvisazioni. Tutta la modernità di Molière concentrata in questa commedia. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, concerto del ‘Quatuor Diotima’. Museo Oceanografico di Monaco (più info)

NICE



10.00-18.00. Salon ID Week-End 2023 (ultimo giorno): salone informativo con stand su Cultura & Patrimonio, Tempo libero, Sport, Gastronomia, Turismo sostenibile, Alloggio, Benessere, City break, Villaggio italiano, Food truck. Porto di Nizza, ingresso gratuito (più info)



15.00. ‘Falstaff’: opera buffa in tre atti di Giuseppe Verdi. Coproduzione Opéra Nice Côte d'Azur e Théâtre Anthea d'Antibes. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4-6 (più info)

