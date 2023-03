Calcio: ben 30 ragazze iscritte alla Matuziana femminile, il prossimo anno anche la scuola calcio

La Polisportiva Matuziana Sanremo negli ultimi due anni è riuscita a incrementare il settore femminile con ben quasi 30 iscritte, bambine e ragazze spinte tutte dalla stessa passione, ovvero il calcio.

Per il prossimo anno è previsto l’inserimento della scuola calcio, delle under 12 e, dopo tanti anni di assenza, le under 15 regionali.

Per tutte le bambine e ragazze appassionate di calcio, sono previsti allenamenti ogni martedì e giovedì pomeriggio al campo Pian dei Cavalieri (in strada Borgo Tinasso).