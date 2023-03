Vallecrosia: nello scorso weekend raccolti 1.600 euro grazie alla vendita della 'Violetta di Don Bosco'

Sabato e domenica scorsi, in molte piazze italiane tra cui anche quella di Vallecrosia, si è svolto l'evento della Violetta di Don Bosco. Aveva come scopo quello di raccogliere dei fondi per sostenere Le case-famiglia e i centri diurni facenti parte della rete di Salesiani per il Sociale.

Anche a Vallecrosia l'associazione 'Grazie don Bosco APS', inserita nell'istituto Salesiano e della rete di Salesiani per il sociale, ha aderito all'iniziativa e sia davanti alla chiesa di Maria Ausiliatrice e di Vallecrosia sia davanti alla Conad della stessa città ha venduto 152 piantine di Violette.

La violetta rappresenta il pensiero di Don Bosco, il quale diceva che bisogna fare il bene senza comparire come la violetta che sta nascosta, ma fa sentire il suo profumo. Così è stato per le tante persone che hanno lasciato un'offerta, comprato la piantina o semplicemente sostenuto in varie maniere tale progetto, un piccolo gesto per loro, un grande segno per tanti ragazzi.

Tutte le 152 violette sono state vendute e Questo ha permesso di raccogliere oltre 1.600 euro che saranno inviati a Salesiani per il sociale che li redistribuirà sul territorio nazionale. Anche il centro diurno 'Nuove Rotte', presente a Vallecrosia e gestito dall'associazione 'Grazie don Bosco APS' beneficerà della raccolta. Il centro nasce per sostenere Le famiglie in difficoltà nell'educazione dei minori prevenendo così il loro inserimento in comunità residenziali.