Imperia: celebrata tradizionale Messa del precetto pasquale per le Forze Armate e Forze di Polizia della provincia

Questa mattina, presso la Basilica Minore Collegiata di San Giovanni Battista di Imperia - Oneglia, il Vescovo della Diocesi di Albenga–Imperia Monsignor Guglielmo Borghetti, ha celebrato il consueto precetto pasquale per le Forze Armate e le Forze di Polizia della provincia.

“Alla funzione - si spiega nel comunicato -, che è stata tra l’altro concelebrata anche dal Cappellano Militare dell’Arma dei Carabinieri, 1^ Cappellano Capo Don Massimo Gelmi, e dal Cappellano della Guardia di Finanza, 1^ Cappellano Capo Don Fabio Pagnin, hanno presenziato le principali Autorità istituzionali civili, religiose e militari della Provincia, unitamente ad una nutrita rappresentanza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia del territorio, oltre ad una folta rappresentanza del personale in congedo. La Celebrazione Eucaristica è stata accompagnata dai canti del Coro ‘con Claudia’.".

"L’occasione è stata gradita per rinsaldare, in occasione della prossima Pasqua, i rapporti di collaborazione tra il personale in uniforme che quotidianamente offre il proprio contributo a garanzia della collettività. Durante l’omelia Sua Eccellenza Reverendissima il Vescovo ha ricordato che il Precetto Pasquale rappresenta per le Forze Armate e le Forze di Polizia un momento per trovare un po’ di tempo, quando è tutto frenetico, per riflettere su Colui che è stato Innalzato due Volte dal Padre per la salvezza del mondo”.