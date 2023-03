Dolceacqua: con il Lions Club la mostra di disegni per ‘Un Poster per la Pace’ (Foto)

Da 35 anni il Lions Clubs International sponsorizza nelle scuole di tutto il mondo ‘Un Poster per la Pace’, concorso ideato per sensibilizzare i giovani sui temi della pace e dell'amicizia tra i popoli che ha come tema quest'anno ‘Guidare con compassione’.

Grazie alla sensibilità del Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola che ha messo a disposizione gli spazi espositivi del Castello dei Doria, con la collaborazione dei consiglieri Simona Naso e Beatrice Orrigo è stata allestita la mostra nella ‘Sala di Vetro’ con 200 disegni aperta al pubblico.

In una giornata festosa perchè riscaldata dagli alunni dell'I.C. Dolceacqua-Val Nervia si è svolta la premiazione alla presenza del dirigente scolastico Francesco Lettieri, della vice Maddalena Vernia e dell'insegnante Monica di Rocco, instancabile organizzatrice che con entusiasmo ha seguito gli studenti. Al di là delle capacità artistiche di ognuno tutte le opere trasmettono un forte desiderio di Pace, tutte meritevoli, difficile è stato il compito della giuria. Sono stati premiati al primo posto Cloe Deiaco, al secondo Veronica Bao e al terzo Andrew Crenon.

La cerimonia è stata accompagnata da musica e canti preparati dal Maestro Anghinoni. Il L.C. Ventimiglia promotore del concorso nella zona intemelia e del suo allargamento anche ai comuni limitrofi,era rappresentato dalla Presidente Liria Aprosio, dai soci Rosa Facchi e Condrò Marina che hanno potuto notare la calda partecipazione e i buoni risultati artistici. Nell'occasione sono state donate le bandiere della Pace alle classi partecipanti ed un attestato d'onore all'istituto. La mostra resterà aperta fino al 31 marzo.