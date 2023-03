Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 27 MARZO



SANREMO



10.00-18.00. Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. Tennis Sanremo (biglietti acquistabili a questo link), Corso Matuzia 28, fino al 2 aprile (più info)

11.00. Nuovo incontro-laboratorio dove il cantautore Zibba incontra alcune classi del liceo Cassini di Sanremo tra cui gli studenti del nuovo indirizzo musicale. Tema dell’incontro ‘I segreti della stesura di una canzone’. Sede del Club Tenco negli ex magazzini della ferrovia, piazza Cesare Battisti

20.00. Concerto omaggio al Kazakistan rientrante nello scambio culturale creato tra la cittá di Astana e Sanremo nell´ottica di ricerca di presupposti per interscambi turistici ed economici da e per l´Italia. Tra gli ospiti, la violinista internazionale Aiman Mussakhajayeva con l’Orchestra Sinfonica dello Stato kazak. Teatro dell’Opera del Casinò

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.00. ‘Guido bene, guido sicuro’: progetto di educazione alla sicurezza in moto a favore degli studenti degli istituti scolastici con prove pratiche a Borgo Marina in Calata Anselmi. Evento a cura della croce Bianca di Imperia (info)



VENTIMIGLIA



14.30-17.00. Ciclo di conferenze su ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta (per leggere il programma della giornata cliccare questo link)

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

NICE



10.00-19.00. Ultimo giorno della Fiera di Nizza al Palais des Expositions, esplanade de Lattre de Tassigny (i dettagli a questo link)







Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...

MARTEDI’ 28 MARZO

SANREMO



9.00-12.30. Presentazione dello studio intitolato ‘Giovani per un nuovo umanesimo: presentazione dei dati della ricerca sugli studenti della provincia di Imperia’. Previsti interventi musicali e video promossi e realizzati dagli studenti del liceo Cassini. Conduce il dott. Roberto Ravera, Prof.ssa Mara Ferrero, dr.ssa Stefania Guasco e Dr. Giuseppe Pili. Teatro del Casinò (più info)



10.00-18.00. Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. Tennis Sanremo (biglietti acquistabili a questo link), Corso Matuzia 28, fino al 2 aprile (più info)



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, Mauro Mazza presenta la sua ultima fatica letteraria ‘Lo stivale e il cupolone’ (Il Timone). Partecipano S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo diocesano, e Carlo Sburlati, giornalista e scrittore.Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



VENTIMIGLIA



15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER



20.30. Concerto ‘French Kiss’ con i più grandi classici della canzone francese degli anni '60 e '80: Gainsbourg, Dutronc, Ferrer, Medeiros, Rita Mitsouko e molti altri... (15 euro). Crypte de l'Eglise in bd du Général Leclerc, info +33 4 93 010221



NICE



20.00. ‘Battito Infinito World Tour’: concerto di Eros Ramazzotti (tariffe a partire dal 74 euro). Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





MERCOLEDI’ 29 MARZO



SANREMO



10.00-18.00. Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. Tennis Sanremo (biglietti acquistabili a questo link), Corso Matuzia 28, fino al 2 aprile (più info)

16.00. Nell’ambito del progetto ‘Il Cinema come Bussola Generazionale’ a cura del liceo Cassini, proiezione film ‘Una donna promettente’ di Emerald Fennell con interventi di esperti. Roof 1 del Teatro Ariston, ingresso libero



16.30. ‘Donne, Vita, Libertà’: testimonianze di Francesca Bisiani, attivista di Amnesty International, della giovane iraniana Orkide Mossaffa e del regista iraniano Ali Asgari + proiezione film documentario di Nahid Persson che racconta la storia e le battaglie dell'attivista iraniana Masih Alinejad, voce di milioni di donne iraniane che si ribellano contro l'hijab. Tabarin del Cinema Centrale

18.00. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di mercoledì), Pietrangelo Buttafuoco illustra il suo ‘Sono cose che passano’. Introduce l’autore il dott. Carlo Sburlati, giornalista, scrittore, con Marzia Taruffi. Letture scelte dal Teatro dell’Albero.Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

21.00. ‘U Nostru Giargun: conoscerlo divertendosi’: divertenti incontri per Sanremaschi e Sanrefemmine di tutte le età organizzati dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Sede della Compagnia in Piazza Cassini 13, partecipazione libera (tutti i mercoledì fino al 10 maggio)

IMPERIA



15.30. ‘Musica e Poesia’: saggio degli Allievi della Scuola di musica diretta dalla Maestra Sabrina Ponte. Al termine merenda. Salone dell’Auser Filo d’Argento in Salita Frati Minimi 3 a Oneglia



19.30-21.00. Corso di Difesa Personale femminile a cura dell’Ok Club Imperia: prima lezione teorica tenuta da uno psicologo e da un avvocato. Sede dell’Ok Club in via XXV Aprile 72 (ogni mercoledì sino al 10 maggio, info 338 4906187



21.00. Per la rassegna ‘Imperia, stand up!’, ‘L’Ora di Religione’: live show di stand up comedy di Eleazaro Rossi. Cinema Centrale (acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile

TAGGIA



10.00. Cerimonia di intitolazione della biblioteca scolastica a Tiziano Chierotti, Caporal Maggiore del 2° Reggimento Alpini - Brigata Taurinense, caduto a Syav (Afghanistan) il 25 ottobre 2012. Scuola Primaria G. Mazzini di Taggia in via Levà 1



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



GIOVEDI’ 30 MARZO



SANREMO



10.00-18.00. Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. Tennis Sanremo (biglietti acquistabili a questo link), Corso Matuzia 28, fino al 2 aprile (più info)



16.30. Per il ciclo ‘Interviste in villa. Uno sguardo sul mondo: voci e riflessioni per comprendere l’attualità’, incontro con il reporter di ‘Radio Radicale’ Mariano Giustino sull’attuale situazione della penisola turca dopo il terremoto. Altri temi affrontati saranno: la condizione femminile in Iran, le rotte migratorie, la libertà di stampa, la questione dei diritti civili, la posizione turca riguardo le problematiche mediorientali, il ruolo turco nel conflitto russo-ucraino. Modera il giornalista Pietro Zampedroni. Aula magna di Villa Magnolie del Liceo G.D. Cassini

21.00. ‘Il concerto dedicato a ‘Babette’ e l’idillio dedicato a Cosima’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Giancarlo De Lorenzo al pianoforte. In programma musiche di Beethoven e Wagner. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



VENTIMIGLIA



15.00 & 16.30. Ciclo di conferenze su ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta (per leggere il programma della giornata cliccare questo link)

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



9.00. Superyacht Chef Competition, presieduta dallo chef Yannick Alléno, tre stelle della Guida Michelin, circondato da specialisti della gastronomia e sotto la supervisione dello chef Joël Garault, presidente di Goûts et Saveurs. Competizione culinaria che mira a mettere in risalto la gastronomia in mare dove i concorrenti devono preparare il piatto migliore tenendo conto di un criterio anti-spreco. Yacht Club de Monaco (più info)



20.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, ‘Rimbaud il Figlio’: Pierre Michon rende omaggio al celebre poeta. Durante questa lettura-concerto, Laurent Stocker, membro della Comédie-Française, conferisce tutta la sua musicalità al testo di Michon, sottolineato dalle improvvisazioni di Camille Taver al pianoforte. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.30. Adattamento de ‘L'Avaro’ in chiave commedia dell'arte con canti, danze, pantomima, musiche di scena, giochi con il pubblico e improvvisazioni. Tutta la modernità di Molière concentrata in questa commedia. Théâtre des Muses (più info)

NICE



20.00. Celtic Legends: spettacolo di balletto con musiche irlandesi. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





VENERDI’ 31 MARZO



SANREMO

10.00-18.00. Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. Tennis Sanremo (biglietti acquistabili a questo link), Corso Matuzia 28, fino al 2 aprile (più info)

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

15.15. ‘Sanremo, Rivierando… alla Pigna!’: visita guidata attraverso l’antico quartiere della Pigna alla scoperta dell’Oratorio della Madonna dei Sette Dolori e del Santuario della Madonna della Costa. Itinerario a cura di Marco Macchi, studioso del territorio. Ritrovo in Piazza Cassini (quota di iscrizione 6 euro da versare al Punto Soci

16.00. Per il Campionato Mondiale Enduro 2023, prova-spettacolo con partenza davanti al Morgana fino al 2 aprile (info). Ecco i punti dove poter seguire i piloti nei due giorni di gara: Paddock e P.S. Cross sulla spiaggia; Presentazione Team Casinò di San Remo; Super Test Venerdì pomeriggio; Enduro Test e Extreme Test

17.00. Per la rassegna di incontri ‘Storie e Territori’, Enzo Barnabà, docente e storico, autore di numerosi libri di storia locale, parla su ‘La Riviera di confine dal sogno babilonese al passo della morte’. La realtà drammatica dei migranti tra Italia e Francia. Dialoga con l’autore il Segretario Provinciale della Camera del Lavoro di Imperia Fulvio Fellegara. Sede della Federazione Operaia Sanremese in Via Corradi 47, ingresso gratuito



18.00. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), Sebastiano Mondadori illustra ‘Verità di Famiglia’. Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori (La nave di Teseo). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)



21.00. Per la Stagione teatrale 2023 ‘Su il sipario, 1933 -2023. Omaggio a Luigi Pirandello’, Milena Vukotic, Pino Micol, Gianluca Ferrato in ‘Così è (se vi pare)’ di Luigi Pirandello per la regia Geppy Gleijeses. Teatro dell’Opera del Casinò, info 0184 5951

21.00. ‘Salutava sempre’: spettacolo di Alessandro Cattelan. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.00. Maria Pettinato, docente di Storia dell’Arte presenta il suo saggio ‘Le maschere dalla scena al dipinto’ (e ad Aeternum)’. Conduce il professore e cultore della materia Roberto Trovato. Sala Convegni della Biblioteca civica ‘L. Lagorio’, ingresso libero

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA



15.00 & 16.15. Ciclo di conferenze su ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta (per leggere il programma della giornata cliccare questo link)

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. Corso di primo soccorso sul tema ‘Pronto soccorso bimbi’ a cura della Croce d’Oro di Cervo (cinque incontri al venerdì sino al 24 aprile a ingresso libero). Centro Sociale Incontro di Giardini I maggio 7

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘Scegli la Carta!’ di e con il Teatro del Marchingegno (Taggia). Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA



MANDELIEU LA NAPOULE

14.00-20.00. 13ª Fiera del Vino dei Vignaioli Indipendenti (6 euro). Centre Expo-Congrès, Boulevard des Ecureuils 836, fino al 2 aprile (più info)

MONACO

20.00. Concerto sinfonico ‘Printemps des Arts’ con Case Scaglione (direzione d'orchestra), Laurent Stocker, Sociétaire della Comédie-Française (recitante). In programma: Ives, Meimoun e Copland. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. Adattamento de ‘L'Avaro’ in chiave commedia dell'arte con canti, danze, pantomima, musiche di scena, giochi con il pubblico e improvvisazioni. Tutta la modernità di Molière concentrata in questa commedia. Théâtre des Muses (più info)



NICE

10.00-19.00. Salon ID Week-End 2023: salone informativo con stand su Cultura & Patrimonio, Tempo libero, Sport, Gastronomia, Turismo sostenibile, Alloggio, Benessere, City break, Villaggio italiano, Food truck. Porto di Nizza, ingresso gratuito, fino al 2 aprile (più info)



20.00. ‘Il Lago dei cigni’: spettacolo di balletto messo in scena dall’International Festival Ballet & Ungheria Festival Orchestra. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)

20.00. ‘Falstaff’: opera buffa in tre atti di Giuseppe Verdi. Coproduzione Opéra Nice Côte d'Azur e Théâtre Anthea d'Antibes. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4-6 (più info)



SABATO 1° APRILE



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro



9.00. Per il Campionato Mondiale Enduro 2023, Cross Test sulla Spiaggia Arma di Taggia e Bussana fino al 2 aprile (info) Ecco i punti dove poter seguire i piloti nei due giorni di gara: Paddock e P.S. Cross sulla spiaggia; Presentazione Team Casinò di San Remo; Super Test Venerdì pomeriggio; Enduro Test e Extreme Test



10.00-16.00. Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. Tennis Sanremo (biglietti acquistabili a questo link), Corso Matuzia 28, fino al 2 aprile (più info)



10.00-18.00. Mostra personale di pittura di Claudia Sanpolo con una selezione di opere sul tema floreale e paesaggistico sviluppato in differenti tecniche miste + presentazione Corso base di disegno dal vero da organizzare nei giardini di Villa Ormond. Floriseum – Museo del Fiore a Villa Ormond, anche domani (h 10/12.30-15.30/18)



15.30. Seconda edizione della ‘Caccia Al Tesoro di Pasqua’: pomeriggio all’insegna della magia e del divertimento rivolto ai più piccini a cura delle associazioni C.a.v. e Talea. Ritrovo davanti al Floriseum a Villa Ormond, partecipazione gratuita

16.30. Per la rassegna ‘Il Parco dei libri al Floriseum’, incontro con Antonio Damele e il suo libro ‘Le Tarot’ con laboratorio di tarologia. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113, info 333 3770840

17.00. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Club Unesco di Sanremo organizza un incontro dal titolo ‘Il cambiamento necessario per risolvere la crisi idrica’. Relatori: Ciro Esse (Presidente del Club per l’Unesco di Sanremo), Sara Tonegutti (Assessore all’ambiente del Comune di Sanremo), Maria Cristina D’Aquaro (Scienze Internazionali e diplomatiche). Museo civico di Piazza Nota, ingresso libero

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-11.30. Secondo incontro di cinque del Nuovo Corso di Formazione per Volontari all'Ascolto del Centro di Ascolto dell'Associazione Santa Teresa di Calcutta. Sede dell'Associazione in Via Berio, 7, presso la Locanda del Buon Samaritano, info ed iscrizioni 351 2767957



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-17.30. ‘Il Giorno delle Mura’ (evento a cura del Lions Clubs International Distretto 108 Ia30): conferenza dal titolo ‘Le Fortificazioni di Ventimiglia’ al Forte dell’Annunziata con la partecipazione di numerosi relatori + Passeggiata aperta al pubblico per conoscere le Mura con ritrovo alle 15 in Piazza Costituente (per leggere l’intero programma cliccare questo link)

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile



20.45. Per la Stagione Concertistica ‘Divertimenti Musicali’, ‘Note Libere’: concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori. Sala Polivalente della Chiesa di Sant’Agostino, ingresso libero



21.00. ‘I Grandi del pianoforte’: viaggio musicale da Mozart a Rachmaninov a cura del M° Leonardo Locatelli. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



OSPEDALETTI



16.30. Per la rassegna ‘È tempo di Libri’, lo scrittore Orso Tosco presenta il suo libro 'Nanga Parbat. L'ossessione e la montagna nuda’. Centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta, ingresso libero

CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d'inchiostro’, Francesca Valente (vincitrice Campiello Opera Prima 2022) presenta il libro ‘Altro nulla da segnalare’ (Einaudi). Modera l’incontro Lucia Jacona, dirigente scolastica dell’ Istituto Colombo di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura di Olga Gironi. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

PORNASSIO

17.30. Per la rassegna ‘Il Sabato del Villaggio’, incontro con la dottoressa Leslye Pario, biologa nutrizionista. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Sala polivalente della frazione di Ottano, ingresso libero, info 331 8369495



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA



MANDELIEU LA NAPOULE

10.00-19.00. 13ª Fiera del Vino dei Vignaioli Indipendenti (6 euro). Centre Expo-Congrès, Boulevard des Ecureuils 836, fino al 2 aprile (più info)

MONACO

15.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, concerto del Quartetto Diotima. Tunnel Riva (più info)

20.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, concerto dell’Ensemble TM+, Laurent Cuniot’. Auditorium Rainier III (più info)



20.30. Adattamento de ‘L'Avaro’ in chiave commedia dell'arte con canti, danze, pantomima, musiche di scena, giochi con il pubblico e improvvisazioni. Tutta la modernità di Molière concentrata in questa commedia. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00-19.00. Salon ID Week-End 2023: salone informativo con stand su Cultura & Patrimonio, Tempo libero, Sport, Gastronomia, Turismo sostenibile, Alloggio, Benessere, City break, Villaggio italiano, Food truck. Porto di Nizza, ingresso gratuito, fino al 2 aprile (più info)





DOMENICA 2 APRILE



SANREMO



10.00-18.00. Mostra personale di pittura di Claudia Sanpolo con una selezione di opere sul tema floreale e paesaggistico sviluppato in differenti tecniche miste + presentazione Corso base di disegno dal vero da organizzare nei giardini di Villa Ormond. Floriseum – Museo del Fiore a Villa Ormond (h 10/12.30-15.30/18)



13.00-16.00. Giornata finale del Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. Tennis Sanremo (biglietti acquistabili a questo link), Corso Matuzia 28 (più info)



16.30. ‘100 di questi, Lelio!’: evento per il centenario del M° Lelio Luttazzi con l’Orchestra Stabile dello Swing di Sanremo. Direttori: Freddy Colt, ‘Il Sultano dello Swing’, Antonello Capuano, ‘Gannizzero dello Swing’. Solista ospite: Felice Reggio, tromba e flicorno. Vocalist Ospite: Stefano Torre, giannizzero dello Swing. Interviene Rossana Moretti Luttazzi. Video intervento di Stefano Bollani. Presenta Paolo Tagliaferri. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



19.00-24.00. Audizioni di selezione per poter partecipare a ‘Il Cantagiro’con possibilità di partecipare anche con un brano edito/cover. Risto-Pub Mamely di via Gioberti 37, indispensabile la prenotazione allo 0184 610641 (ogni prima domenica del mese)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.00. ‘La primavera nel corpo’: spettacolo teatrale con Martina Ghiazza e Grazia Sereno con la partecipazione di Rebecca Marta D'Andrea. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al numero 329 4955513



VENTIMIGLIA



9.00. Tra fiabeschi borghi e grange abbandonate in alta Val Roja: escursioni accompagnati dalla guida GAE AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info +39 391 104 26 08 (più info)

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile

15.00 & 16.15. Ciclo di conferenze su ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta (per leggere il programma della giornata cliccare questo link)



VALLECROSIA

16.30. Per la rassegna ‘Primavera in musica’, concerto del Trio ‘Mal d'Estro’ Claudio Massola (clarinetto soprano, clarinetto basso e flauti diritti), Bruno Giordano (sassofono soprano, clarinetto soprano), Alessandro Delfino (pianoforte). Sala Polivalente G. Natta di via C. Colombo, ingresso libero



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà (ogni prima domenica del mese)

ENTROTERRA

CIPRESSA



9.00. Per il Campionato Mondiale Enduro 2023, Enduro & Extreme Test nell Pineta di Cipressa (info). Ecco i punti dove poter seguire i piloti nei due giorni di gara: Paddock e P.S. Cross sulla spiaggia; Presentazione Team Casinò di San Remo; Super Test Venerdì pomeriggio; Enduro Test e Extreme Test

DOLCEACQUA

7.30. Prima tappa del Cross Country Urbano 2023 con gare aperte a bici tradizionali ed e-bike in gare separate. Età minima 16 anni compiuti. Evento in collaborazione tra Sanremo Bike School e Sanremooutdoor. Ritrovo in Via Giardini 1, Piazzale antistante Scuole, info +39 347 4246575 (più info)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA



MANDELIEU LA NAPOULE

10.00-18.00. 13ª Fiera del Vino dei Vignaioli Indipendenti (6 euro). Centre Expo-Congrès, Boulevard des Ecureuils 836 (più info)

MONACO

14.30 & 17.00. Adattamento de ‘L'Avaro’ in chiave commedia dell'arte con canti, danze, pantomima, musiche di scena, giochi con il pubblico e improvvisazioni. Tutta la modernità di Molière concentrata in questa commedia. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, concerto del ‘Quatuor Diotima’. Museo Oceanografico di Monaco (più info)

NICE



10.00-18.00. Salon ID Week-End 2023 (ultimo giorno): salone informativo con stand su Cultura & Patrimonio, Tempo libero, Sport, Gastronomia, Turismo sostenibile, Alloggio, Benessere, City break, Villaggio italiano, Food truck. Porto di Nizza, ingresso gratuito (più info)



15.00. ‘Falstaff’: opera buffa in tre atti di Giuseppe Verdi. Coproduzione Opéra Nice Côte d'Azur e Théâtre Anthea d'Antibes. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4-6 (più info)

