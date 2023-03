Calcio: Promozione, il Ventimiglia non si ferma più, batte 2-0 la Praese e entra nei play-off

Altra prova di spessore del Ventimiglia che al cospetto della titolata Praese, (attuale terza forza del campionato) vince meritatamente e sale al 5° posto in classifica che al momento, significa fare i play-off. I genovesi, prendono da subito il pallino del gioco con veloci proiezioni in avanti lungo la fascia sinistra che mettono in difficoltà i locali. Le prime occasioni da rete, sono degli ospiti: al 7' tirava Ymeri che metteva alla prova Scognamiglio che alzava sopra la traversa, al 22', una punizione di Morando, era neutralizzata a terra dal portiere locale. Il Ventimiglia, rispondeva con un tiro di Ala parato dal portiere e 3' dopo,, Fedri impegnava Scognamiglio che in qualche modo deviava la conclusione .Grossa occasione per i frontalieri alla mezz'ora con la traversa colpita da Ventre e dalla parte opposta, rispondeva il tiro di Piroli sul quale Scognamiglio, ancora una volta deviava in corner.



E' nella ripresa che il Ventimiglia concretizzava e metteva la gara dalla sua parte grazie alle due reti realizzate nel primo quarto d'ora: al 5', Aretuso serviva a destra Ala il quale, appena dentro l'area centrava l'angolo lontano battendo Ghizzardi.; al 14' il raddoppio con lo stesso schema di gioco. Stavolta, era Sparma (7° gol in campionato) a ricevere sulla destra e appena dentro l'area ,con ,perfetta fotocopia della prima rete, batteva ancora Ghizzardi. La Praese, metteva in campo anche Flachi per cercare di rientrare in partita, ma in pratica non si rendevano mai pericolosi, anzi era il Ventimiglia che andava ancora vicino alla segnatura, al 26' con Gambacorta il cui tiro, veniva deviato in angolo.



Questa, è la terza vittoria consecutiva per i frontalieri che possono rammaricarsi adesso dei punti persi per strada, pensando ora di aver potuto avere una classifica migliore. Altra riprova per confermare questo momento favorevole, sarà la sfida domenica prossima sul campo della capolista Pietra Ligure sempre più vicina alla promozione in Eccellenza.



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Giglio, Rea ,Peirano, Ierace, Addiego, Sparma, Aretuso, Gambacorta, Ventre, Ala, Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Schittzer, Akkioui, Zinghini, Musumarra e Bacigaluppi.



PRAESE: Ghizzardi, De Cerchi, D'Amoia, Ymeri, Andreoni, Raso, Gaggero, Albertoni, Fedri, Morando, Piroli. Allenatore: Carletti. Sono subentrati: Lo Vecchio, Monte, Tripoli, Rosati e Flachi.



ARBITRO: Tommaso Miraglia (sez. di Imperia). Assistenti: Lorenzo Trucco (sez. di Imperia) e Silvano Salvestrini (sez. di Albenga).