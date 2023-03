Sono circa 300 le attività che aderiscono a 'Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino': fondamentale l’intervento dei professionisti della Federfiori

Sono circa 300 le attività, fra negozi e ristoranti, che aderiscono a "Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino", il percorso in città tra installazioni, esposizioni e infiorate, in programma sabato e domenica prossimi, nel centenario della nascita di Italo Calvino.

La Confcommercio di Sanremo con la collaborazione della sua delegazione sindacale Federfiori propone un progetto di valorizzazione e promozione della cultura del fiore tipico di Sanremo, realizzato in collaborazione con i sindacati Fipe, Federazione italiana Pubblici Esercizi, Federazione Moda Italia e Federalberghi provinciali. Tutti gli esercizi aderenti saranno omaggiati di una composizione creata dai fioristi di Federfiori, con prodotti floricoli tipici e rappresentativi del territorio, quali ranuncoli, anemoni, gladioli, iris, papaveri e verdi ornamentali per abbellire e decorare le vetrine dei negozi e i tavoli dei ristoranti durante lo svolgimento della manifestazione.

I professionisti del settore della Confcommercio hanno pensato di uniformare le composizioni floreali attraverso l'utilizzo di due colori, il bianco e il blu, per creare un'armonia cromatica che faccia da fil rouge in tutte le attività. Il Sindacato Federfiori metterà gratuitamente a disposizione degli aderenti alla manifestazione tutta la sua esperienza, il lavoro e competenza nel flowers design e si impegnerà a creare le composizioni più adatte alle esigenze dei commercianti. Un ringraziamento particolare va a Ida Guglielmi di “Sanremo Fiorita” e Claudia Marcone di “Crespi i Fiori” per tutto il lavoro di creazione delle composizioni floreali.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassarre: “Questo evento può essere l’edizione zero per il futuro dei carri fioriti e si stanno già facendo dei ragionamenti con l’Amministrazione comunale in merito proprio all’evoluzione dei carri fioriti, che rimane un evento fra i più importanti per Sanremo, sia per l’afflusso di pubblico, che per il marketing territoriale che ne consegue. Quest’anno sarà un evento particolare. Non ci saranno i carri, ma un aspetto culturale, legato a Italo Calvino e uno storico ed economico, legato ai fiori, simbolo di Sanremo. Un ringraziamento va alla Camera di commercio per aver fatto sì che si potesse svolgere questo evento e alla Federfiori, con i suoi professionisti, che si sono attivati a tempo record per il successo di questa manifestazione”.

Spiega il Presidente provinciale di Federfiori Silvio Bregliano: “Con la nostra iniziativa vogliamo confermare l'importanza di Sanremoinfiore come strumento fondamentale della promozione del settore turistico commerciale-ricettivo e creare una sinergia tra le varie attività economiche e turistiche, che permetta ai turisti di usufruire al meglio di tutte le offerte della città di Sanremo. Al tempo stesso è un’occasione importante per valorizzare le eccellenze e la produzione floricola locale e armonizzare il centro cittadino e le vie traversali con composizioni floreali che seguano il fil rouge della manifestazione. Ci riusciremo grazie alle circa 300 adesioni che abbiamo già raccolto e grazie al lavoro impagabile di Ida Guglielmi e Claudia Marcone, due professioniste che ancora una volta dimostrano il loro attaccamento alla categoria e all’associazione”.