Quest’estate vai alla scoperta della Liguria con una barca a noleggio

Con il suo mare azzurro limpido e un entroterra ricco di sorprese, la Liguria è una delle regioni più iconiche d'Italia. Bagnata dal Mar Ligure con le Alpi sullo sfondo, gode di un clima ideale per trascorrere delle vacanze in assoluto relax. La Liguria è una regione divisa tra la riviera di ponente e quella di levante. I suoi paesaggi sono caratterizzati dal lussureggiante verde delle colline e dai colori accesi dei borghi che si affacciano sul mare. Questa regione è il luogo perfetto per noleggiare una barca a vela o un motoscafo e vivere un'esperienza indimenticabile. Il Noleggio barche in Liguria è un ottimo sistema per andare alla scoperta di questa splendida regione. Non lasciarti sfuggire questa grande opportunità!

Per le tue vacanze estive noleggia una barca

La Liguria è un paradiso per gli amanti della natura! Da est a ovest, questa regione a forma di mezzaluna offre panorami mozzafiato sulla costa occidentale che arriva fino al confine francese e quella orientale, che confina con la Toscana. La grande varietà di porti turistici offre la possibilità di ancorarsi ed esplorare le città costiere e dell'entroterra. Le spiagge e le baie lungo la costa sono perfette per trascorrere momenti di relax con famiglia o amici, oppure praticare sport acquatici. Perché quest'anno non trascorri le tue vacanze in barca, navigando alla scoperta delle meraviglie naturali che offre questa regione? Noleggiando una barca con Scansail, avrai la possibilità di vivere un'esperienza indimenticabile, divertente e non convenzionale senza perdere tempo. Scansail è tra le compagnie leader nel noleggio barche. Con un semplice click potrai affittare la barca dei tuoi sogni in modo semplice e intuitivo. Potrai navigare in pace e rilassarti, lasciandoti cullare dal dolce sciabordio delle onde e visitare posti a cui non si può accedere da terra. Sicuramente un'opzione migliore rispetto a stare in hotel o affittare un appartamento.

Su alcune barche non è richiesta nessuna esperienza di navigazione

Sicuramente ti starai chiedendo se per navigare in barca siano necessarie competenze pregresse. La risposta è no, non è necessaria alcuna esperienza! Le barche senza l'obbligo di patente nautica, infatti, sono progettate appositamente per la nautica da diporto e non richiedono particolari abilità o esperienza di navigazione. Se invece il tipo di imbarcazione che desideri noleggiare richiede la patente nautica, con Scansail potrai scegliere l’opzione noleggio con skipper e goderti una vacanza indimenticabile in barca. Noleggiare una barca con skipper è davvero comodo e rassicurante. Potrai scegliere barche più ampie e veloci, come catamarani, barche a vela o grandi barche a motore. Con Scansail ce n'è per tutti i gusti, tutte le età e per tutti i tipi di vacanza!