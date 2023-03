Scopri il nuovo corso di Biodanza a Sanremo: un'esperienza rivoluzionaria per mente e corpo

Prende il via giovedì 23 marzo il nuovo corso settimanale di Biodanza presso la sede di Corso Inglesi 23 a Sanremo, un'esperienza unica che mira a migliorare il benessere psicofisico e a promuovere l'armonia tra mente e corpo. La Biodanza, disciplina nata in Sud America negli anni '60 grazie al lavoro di Rolando Toro, sta rapidamente guadagnando popolarità in tutto il mondo per i suoi effetti positivi sulla salute, la socializzazione e l'autostima.

Il corso, aperto a persone di tutte le età e con qualsiasi livello di esperienza, si svolgerà ogni giovedì sera dalle 20:30 alle 22:00. Durante le lezioni, gli allievi avranno l'opportunità di esplorare il proprio corpo e le proprie emozioni attraverso il movimento e la danza, accompagnati da una selezione di musica stimolante e coinvolgente. L'obiettivo del corso è quello di favorire l'espressione autentica di sé, liberandosi dalle inibizioni e dai condizionamenti sociali.

La Biodanza è un'esperienza olistica che integra elementi di danza, yoga, meditazione e terapia espressiva per creare un ambiente sicuro e accogliente in cui i partecipanti possono sperimentare la gioia del movimento e del contatto con gli altri. Tra i benefici più evidenti della pratica, si annoverano una maggiore consapevolezza corporea, un miglioramento delle relazioni interpersonali e una riduzione dello stress e dell'ansia.

Il corso di Biodanza di Sanremo sarà guidato da Marco Muratore insegnante tirocinante certificato della scuola Toro, che saprà accompagnare i partecipanti in un viaggio di scoperta interiore e condivisione. Durante le lezioni, saranno proposte diverse attività, sia individuali che di gruppo, che stimoleranno la creatività, la spontaneità e il piacere di muoversi in libertà. Si tratta di un'occasione imperdibile per chi desidera migliorare la propria qualità di vita e instaurare nuove amicizie in un contesto di accoglienza e rispetto reciproco.

Per partecipare al corso, è necessario iscriversi contattando l'organizzazione al numero di telefono 3421776346. I posti sono limitati, pertanto si consiglia di prenotare quanto prima, per assicurarsi un posto. Non è richiesta alcuna attrezzatura particolare, ma si raccomanda di indossare abiti comodi e di portare con sé una bottiglia d'acqua e un tappetino.

Non perdere questa occasione di immergerti nel mondo della Biodanza e di sperimentare una forma d'arte che ha il potere di trasformare la tua vita. Il corso di Biodanza a Sanremo offre un'opportunità unica per riscoprire il piacere del movimento, liberare le emozioni e accrescere il benessere psicofisico. Che tu sia un principiante curioso o un appassionato esperto, troverai in questo corso un ambiente stimolante e appagante per dare libero sfogo alla tua creatività e al tuo spirito di condivisione.

Sanremo si unisce così alle numerose città italiane ed internazionali che stanno abbracciando la filosofia della Biodanza, confermando il crescente interesse verso questa disciplina che pone l'essere umano e la sua autenticità al centro dell'attenzione. In un'epoca in cui lo stress e l'alienazione sembrano essere sempre più presenti, la Biodanza offre un'alternativa salutare e rigenerante, capace di riportare l'equilibrio tra mente, corpo e spirito.

L'invito è quindi rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza trasformativa e arricchente, in cui la danza e il movimento diventano strumenti di espressione, comunicazione e benessere. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: iscriviti al corso di Biodanza a Sanremo e scopri come la magia del movimento possa cambiare la tua vita e quella delle persone che ti circondano.

In bocca al lupo ai futuri partecipanti e buon divertimento nel meraviglioso mondo della Biodanza!

Per ogni ulteriore informazione contatta l'Insegnante Tirocinante, Marco Muratore, al 3421776346 oppure visita il Sito