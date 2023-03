Sanremo: scuole alberghiere in gara per un contest sui fiori eduli, Antenucci "Alto livello formativo, non sono studenti di serie B"

Vince l’istruzione professionale alberghiera al contest dell’evento finale del progetto Interreg Alcotra "ANTES" sui fiori eduli ed erbe aromatiche in cucina. La prof.ssa Barbara Antenucci ha coordinato l’attività didattica dei tre istituti alberghieri in gara: il Ruffini Aicardi di Taggia, il Beccari e il Colombatto di Torino.

Il contest nasce dalla proposta della direttrice del CREA di Sanremo, la dott.ssa Barbara Ruffoni: creare una sfida tra Istituti Alberghieri, a base di piatti realizzati utilizzando fiori eduli ed erbe aromatiche. La proposta è stata subito accolta dalla prof.ssa Antenucci del Ruffini Aicardi di Taggia, dal dirigente scolastico Pietro Rapisarda del Beccari e dal prof. Daniele Spada del Colombatto.



I tre istituti hanno colto lo spirito dietro la gara: un’esperienza formativa unica per arricchire la preparazione degli studenti con la conoscenza e lo studio di nuovi ingredienti. "Parliamo di fiori ed erbe commestibili, in perfetta sintonia con il processo di transizione digitale che coinvolge la food healty (alimentazione salutare), sempre più diffusa in ambito di scelte alimentari. - spiega la professoressa Antenucci - Per questo abbiamo deciso di arricchire il concorso con un ciclo di lezioni preliminari su caratteristiche fisiologiche, organolettiche e nutrizionali di fiori ed erbe edibili".



Grazie alle tecnologie digitali lasciate in eredità alle scuole dalla recente crisi pandemica è stata creata una classe virtuale. Gli studenti delle tre scuole alberghiere sono stati guidati dai loro insegnanti tecnico pratici: Vincenzo Aliberti, Vincenzo Russo e Camilla Terzolo. Tutti insieme a distanza, gli alunni hanno potuto seguire con interesse gli interventi didattici di tre prestigiosi relatori: la prof.ssa Laura Pistelli dell’Università di Pisa, il dott. Andrea Copetta del Crea e il giornalista gastronomico Claudio Porchia.

"Per recuperare la socialità è stata programmata una sessione formativa in presenza, propedeutica al contest. - ricorda ancora la professoressa Antenucci - È stato possibile visitare le serre ed i laboratori di ricerca del Crea di Sanremo, grazie anche alla possibilità di soggiorno nelle mobile home del Villaggio dei Fiori di Sanremo. A quel punto l'attività si è focalizzata sulla preparazione dei piatti per la gara, già studiati dai ragazzi insieme agli insegnanti, in un contesto assolutamente nuovo: la cucina da campeggio che ha sostituito i laboratori professionali scolastici in cui gli studenti sono soliti esercitarsi".