Da domani al via le domande per l'iscrizione al trasporto scolastico degli studenti per il 2023/2024

Sono aperti, dalle 00.00 di domani alle 23,59 del 31 luglio prossimo, i termini per presentare domanda di iscrizione al servizio di trasposto scolastico per il 2023/2024 come da avviso pubblicato sul sito del Comune di Sanremo.

L’alunno dovrà avere la residenza anagrafica o il domicilio a Sanremo e frequentare una scuola d’infanzia o primaria o secondaria di primo grado tra le seguenti:

– Scuola dell’infanzia “M. Goretti”

– Scuola dell’infanzia “S. Pietro”

– Scuola primaria “Rubino”

– Scuola primaria “S. Giacomo”

– Scuola primaria “S. Pietro”

– Scuola primaria “Bussana”

– Scuola primaria “Coldirodi”

– Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri”

– Scuola secondaria di primo grado “Pascoli”

– Scuola secondaria di primo grado “Bussana”

– Scuola secondaria di primo grado “Nobel”

– Scuola secondaria di primo grado “Coldirodi”

L’ammissione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte di un genitore, tutore o affidatario dell’alunno/a tramite il format on line pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo. Il pagamento mensile della tariffa del servizio di trasporto scolastico, pari a 25 euro mensili, quota per la quale non sono previste riduzioni/gratuità, anche in caso di non fruizione del servizio mediante pagoPA è da effettuarsi al seguente link.

Il servizio di trasporto scolastico è esclusivo per la linea attribuita e non può essere utilizzato per altre linee o da altri utenti diversi dall’alunno ammesso al servizio di trasporto scolastico. Fermo restando che il servizio è erogato alle fermate stabilite dal Comune di Sanremo comunicate contestualmente all’ammissione al servizio di trasporto scolastico, la domanda deve indicare: il luogo di partenza (strada/via) dell’alunno per la corsa dell’andata ed i l luogo di arrivo (strada/via) dell’alunno per la corsa del ritorno.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il ‘Servizio scuola’ del Comune, al numero 018452901 o la mail all’indirizzo trasportoscolastico@comunedisanremo.it.