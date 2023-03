Ennesimo appuntamento fumettistico per l'illustratore sanremese Larry Camarda a Lucca Collezionando il 24 e 25 marzo.

L'artista sarà ospite dello stand 'Little Nemo' Art Gallery di Sergio Pignatone e, per l'occasione, sarà presentato il nuovo catalogo delle opere che ripercorrerà la carriera dell'illustratore dal 2017.

Sarà inoltre organizzata un'esposizione di tavole originali presenti nel catalogo con recreations, mashup comics, illustrazioni dedicate al fumetto, alla musica e al cinema.