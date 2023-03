Ventimiglia: in centro parte la differenziata, ma nelle frazioni continuano gli abbandoni di rifiuti speciali (foto)

Ventimiglia sta mostrando in questi giorni le due facce della raccolta rifiuti. Se in centro si stanno tentando passi avanti con la raccolta differenziata e le ecoisole informatizzate, nelle frazioni non si fermano gli abbandoni di rifiuti speciali.

Gli incivili non hanno limiti e spesso scelgono le zone meno centrali per depositare mobilio, elettrodomestici e tutti i rifiuti che necessiterebbero di un percorso dedicato in nome dell’ambiente e del riciclo.

Gli abbandoni interessano anche il mondo dell’edilizia. E, così, in zona Mortola da qualche tempo ha preso forma una discarica di materiale di risulta proveniente, molto probabilmente, da lavori ‘fatti in casa’ e non regolarmente denunciati. In mezzo al verde e vicino al cimitero viene lasciato di tutto, anche i secchi in plastica, le taniche e i sacchi per il trasporto del materiale. Un’immagine pessima per chi in zona vive o transita. Un’abitudine pessima che interessa non solo Ventimiglia, ma tante altre zone periferiche o collinari del Ponente.

Sulle alture di Sanremo, ad esempio, le fototrappole sono state strumento cruciale per liberare diverse aree verdi dalla piaga degli abbandoni. E, come sempre, laddove non arriva il buonsenso spesso arrivano i verbali della Polizia Locale.