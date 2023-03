Ventimiglia: rapine in serie per soldi e telefoni cellulari, arrestato 36enne

I Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, insieme agli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato, hanno arrestato un tunisino di 36 anni, ritenuto responsabile di più rapine commesse nelle ultime settimane nella città di confine. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, era solito avvicinare altri stranieri ai quali sottraeva con violenza o minaccia denaro e telefoni cellulari.

Quattro sinora gli episodi accertati, di cui due da parte del Commissariato e due dai Carabinieri di Ventimiglia, ma non si esclude che ulteriori approfondimenti da parte delle forze dell’ordine possano portare ad altri addebiti nei confronti dell'uomo che, evidentemente, si muoveva scegliendo con cura le proprie vittime e seguendo una linea d’azione ormai consolidata.

I malcapitati erano infatti tutti stranieri, avvicinati nei pressi della stazione ferroviaria al loro arrivo in città e poi attirati con una scusa in una zona isolata dove venivano percossi e minacciati, in qualche caso con un coltello. Un’attenta pianificazione dei luoghi e degli orari, consentiva poi all’uomo di darsi alla fuga a piedi.

Rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine proprio nei pressi della stazione ferroviaria, dopo le formalità di rito, lo straniero è stato trasferito nel carcere di Sanremo.