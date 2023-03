Tornano a Sanremo gli splendidi “dragone” per l' International Italian Dragon Cup Paul&Shark Trophy

Come tutte le primavere a marzo nelle acque di Sanremo, organizzato dal locale Yacht Club, tornano i Dragone. Dopo un mese di febbraio senza sosta con oltre mille partecipanti tra Optimist 420 e ORC è il tradizionale momento del Paul&Shark Trophy.

Trentaquattro le barche iscritte da dieci paesi differenti a cercare di portarsi a casa questo trofeo e nove le barche italiane che si contenderanno il titolo di Campione Italiano.

Grandissimo il livello con gli attuali campioni Europei e Mondiali in carica lo svizzero Wolf Waschkuhn ed il tedesco Kalus Diederichs che a bordo vanta l’attuale campione mondiale della classe Star.

Grande soddisfazione per gli organizzatori in un anno non facile con il vicino Campionato Mondiale a Bodrum in Turchia e la flotta Russa tra le più numerose al mondo che non potrà partecipare.

Bella sarà anche la lotta per il titolo di Campione Italiano a cui mancherà il detentore del Trofeo Giuseppe Duca, ma due barche timonate dalla famiglia Zaoli, l’imperiese Mario Quaranta con Marco Gallo al timone e Fabio Mangione col suo splendido dragone di legno e molti altri lotteranno fino alla fine.

Tutto questo è reso possibile dal patrocinio della Regione Liguria dal sostegno della Citta di Sanremo e dai consueti supporter locali Abate Gioielli, Portosole Sanremo, Royal Hotel, dove si terra venerdì sera il cocktail per i partecipanti, ed il Gruppo Cozzi Parodi.

La classe Dragone sarà ancora presente a Sanremo nella seconda metà di agosto con il primo Campionato Mondiale Dragoni di Legno.