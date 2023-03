Speciale Weekend: i nostri migliori consigli su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Questo fine settimana a Ventimiglia sono in programma alcuni interessanti eventi nell’ambito del progetto Interreg EDUMOB2 finalizzato a favorire la mobilità di residenti e turisti sul territorio di confine tra la Liguria e la regione Provence-Alpes-Côte d’Azur. La tre giorni si è aperta ieri con un Seminario al Forte dell’Annunziata e si concluderà domani con una pedalata aperta a tutti e consigliata anche a famiglie con bambini. L’escursione sulle due ruote partirà dalla rotonda di Sant’Ampelio di Bordighera alle ore 10 in direzione Ventimiglia seguendo il tracciato della Ciclovia Tirrenica, per un totale di 16 km. All’arrivo a Ventimiglia il gruppo italiano incontrerà i partecipanti partiti da Mentone. È previsto un aperitivo per tutti alle 12 nell’area giochi alla foce del Nervia a Ventimiglia.

Ad Ospedaletti si conclude domani la 14ª edizione di ‘È tempo di..- carciofi’. All’iniziativa aderiscono tredici tra ristoranti, pizzerie, gastronomie e bar che propongono le loro specialità a base di carciofi esclusivamente locali. Come evento collaterale, domani viene organizzata una ‘Sagra del Carciofo’ a partire dalle ore 12 in piazza Sant’Erasmo a cura dei volontari del Descu Spiaretè. Al prezzo calmierato di 15 euro a persona, il menu prevede antipasto, primo e secondo a base di carciofi, oltre ad un bicchiere di vino locale.

Ecco ora una carrellata degli spettacoli teatrali di questo weekend.

Dopo il tutto esaurito dello scorso dicembre, torna ‘Dov’è Edo’, una divertente commedia ideata e diretta da Giorgia Brusco, e messa in scena dal gruppo ‘Adulti per caso’ a favore dei progetti del Leo Club Ventimiglia e dell'associazione Noi4You. L’appuntamento benefico è per questa sera alle ore 21 al teatro comunale di Ventimiglia. ‘Sandro e Veronica sono alla prese con quello che sembra un incidente avvenuto nella loro casa. Nel tentativo di tenerlo nascosto per non finire nei guai, iniziano ad inventare una serie di bugie che innescano altrettanti equivoci. A complicare la cosa, l'amico Ferdinando sfrutta la situazione per cercare di portare avanti una truffa che, secondo la sua opinione, lo farà diventare ricco. Accompagnati da personaggi bizzarri, una serata di spensieratezza e allegria’.

L’attrice e autrice Giorgia Brusco sarà ancora protagonista domani al Teatro dell’Attrito di Imperia (ore 17.15) dello spettacolo ‘Eco nel silenzio’. La pièce ripercorre il mito greco di Eco e Narciso creando un parallelismo con una vicenda contemporanea vissuta da una coppia. Eco e Narciso condividono la disavventura di una passione impossibile, di una dipendenza dalla quale non riescono a liberarsi, sospesi in un circuito chiuso che li condanna a una solitudine senza rimedio. Da un lato Narciso, l'esaltazione dell'identità, che vede solo sè stesso,dall'altro Eco, l'abnegazione, incapace di essere. Un vorticoso racconto d'amore, che il tragico epilogo non salva.

‘Un campo scout iniziato in tragedia’ è il titolo dell’appuntamento conviviale che si svolgerà nel teatrino della parrocchia di Cristo Re a Borgo San Moro di Imperia questa sera alle 19.30. Uno scout senza vita nello scompartimento di un treno diretto a un campo estivo è il fil rouge di una particolare cena con delitto organizzata dal gruppo Imperia 2 dei seguaci di Baden Powell. Le offerte per la cena conviviale con contorno di investigazioni partono da 15 euro e serviranno a finanziare la prossima uscita degli scout ponentini.

Questa sera alle 21.15 nella Sala dei Tigli del centro 'Falcone' di Camporosso andrà in scena il recital di teatro e musica, ad ingresso libero, ‘L'altra metà del cielo’ per la regia di Lilia De Apollonia e con gli attori del circolo reading e drama di Ventimiglia. Sarà una passeggiata tra cultura, sorrisi e musica con grandi autori del passato lontano per arrivare a quelli attuali: da Cechov a Benni da Dante a Shakespeare a Twain, con musiche a tema.

In occasione dell’imminente festa dell’8 marzo, domani sera alle ore 21, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, andrà in scena ‘Le 12 donne’ di Pino Riotto. Uno spettacolo dai testi molto intensi, che faranno riflettere sulla figura della donna nella nostra società. Il ricavato andrà devoluto in beneficenza a favore di Angsaimperia Onlus.



Come appuntamento musicale vi segnaliamo quello in programma questa sera alle 20.45 presso la sala polivalente della Chiesa di Sant’Agostino di Ventimiglia. Protagonista un giovanissimo pianista di soli 13 anni, Filippo Odobashi, che eseguirà ‘Phantasiestücke’, op. 12 di Robert Schumann, e ‘Wandererfantasie’ di Franz Schubert. Filippo Odobashi ha al suo attivo numerosi primi premi a concorsi pianistici nazionali e internazionali. L’ingresso è libero.



Da segnalare anche lo spettacolo (però già sold out) di Checco Zalone all’Ariston di Sanremo ‘Amore + Iva’, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. ‘Amore + Iva’, in programma alle 21 di questa sera, è uno spettacolo in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

Passiamo ora ad alcune presentazioni di libri che si terranno oggi a Imperia, Sanremo, Santo Stefano al Mare e Diano Marina.



La città di Diano Marina ricorderà l’avvocata Lidia Poët grazie ad un incontro pubblico con Cristina Ricci, autrice del volume Lidia Poët. Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell'emancipazione femminile. La presentazione si svolgerà dalle 16 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in piazza Martiri della Libertà 3. Il libro, frutto di una minuziosa ricerca, traccia un ritratto di Lidia Poet a tutto tondo, mostrando il suo prezioso contributo per aprire nuove possibilità di progresso e civilizzazione. La sua figura è stata recentemente riscoperta dal grande pubblico grazie alla serie trasmessa da Netflix La legge di Linda Poet.

Alle 17, nella sala Punto d’Incontro Coop Sanremo, si terrà la prima presentazione del libro ‘Sanremo e il tesoro di Hitler’, nuovo romanzo di Achille Maccapani. Un giallo tra passato e presente, nel quale il periodo della persecuzione nazifascista a Sanremo e nel ponente ligure contro la comunità ebraica diventa lo scenario di un’indagine al cardiopalma, alla ricerca di una collana Van Cleen & Arpels del 1925, il pezzo più pregiato del tesoro trafugato alle SS dai partigiani in un violento agguato a Bordighera. A far scattare le ricerche è proprio un omicidio all’hotel Royal: la vittima è un dirigente pubblico bavarese, collezionista di oggetti del passato nazista.

‘Patty al parco dei libri’ è il titolo del libro di Patrizia Massano che verrà presentato alle 17 al Floriseum, Museo dei fiore, a Villa Ormond di Sanremo (corso Cavallotti 113). L’evento rientra nell’ambito della rassegna ‘Il Parco dei libri al Floriseum’.

‘L'altra madre’, libro scritto da Stefania Veronica Lombardi, sarà presentato alle 16.30 nella sala polivalente di Santo Stefano al Mare (lungomare Cristoforo Colombo). Il romanzo parla di un'amicizia nata nell'estate del 1978 tra due bambine, nel cortile di un quartiere popolare. È la storia di una crescita interiore, di verità intuite e tuttavia taciute per vergogna o per convenienza. Una storia di violenza, quella che certe donne conoscono bene e di cui portano i segni sul corpo e nell'anima. Sullo sfondo la figura di Teresa, l'altra madre, che terrà vivo quel legame malgrado la lontananza delle due bambine.

Il gruppo Facebook VivImperia presenterà alle ore 17.00 presso la Libreria Ragazzi di Imperia il suo primo libro ‘Blackbirds - i corvi siamo noi’ di Federico Amoretti, edito da Antea Edizioni. Conducono l’incontro Antonello Motosso e Gabriella Benedetti. Letture dell’attrice Francesca Mareri.

