Scolaresca di Imperia si schianta in autostrada, Toti: "Tragedia sventata da maestra, la premieremo con la bandiera di Regione Liguria"

“Ho sentito al telefono la giovane maestra Ilaria che non vuole essere chiamata ‘eroe’ ma di certo, con il suo sangue freddo, ha salvato 50 studenti della scuola primaria di Imperia da un possibile, gravissimo incidente in autostrada" - dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti riferendosi all'incidente verificatosi oggi in autostrada.

"Il pullman su cui viaggiava la scolaresca diretta in Piemonte ha improvvisamente iniziato a sbandare. Per fortuna la giovane maestra si è resa conto che l’autista aveva avuto un malore e ha subito tentato di prendere il controllo del bus, rallentando lo schianto contro il muro ed evitando il peggio per lei e per tutti i bambini, che per fortuna stanno bene" - fa sapere il governatore ligure.

"Ho voluto ringraziarla, a nome di tutti i cittadini liguri, per il coraggio e la prontezza di riflessi che ha mostrato durante quella grave situazione di pericolo. Alla maestra Ilaria consegneremo presto la bandiera della Regione Liguria” - conclude Toti.