Pietra Ligure: pullman pieno di bambini partito dall'imperiese si schianta contro un muro in A10

Incidente sulla A10 Savona-Ventimiglia in direzione del confine di Stato. Secondo quanto riferito, un'autobus da turismo con a bordo una scolaresca proveniente dalla nostra provincia, ha sbattuto contro un muro in in prossimità della corsia di accelerazione, poco dopo il casello di Pietra Ligure, al km 68/69.

Il veicolo, per cause ancora in via di accertamento, ha sbandato mettendosi in posizione trasversale rispetto alla direzione dell'autostrada. La centrale operativa del 112 ha attivato i vigili del fuoco della centrale di Savona, la Croce Bianca di Finale Ligure, Pietra Soccorso, il personale autostradale e la Polizia Stradale.

Il tratto compreso tra Finale Ligure e Pietra Ligure è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Sono segnalati disagi alla viabilità. Per fortuna, le persone a bordo, circa 30 bambini, non hanno lamentato conseguenze fisiche particolari. La dinamica è ancora in via di accertamento.