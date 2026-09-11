Congresso regionale ADOC Liguria, Lucio Colella confermato presidente: Stuppia e Criniti vicepresidenti

Si è svolto oggi a Genova il Congresso regionale dell’ADOC Liguria, l’organizzazione della UIL che tutela i consumatori. Al termine dei lavori, Lucio Colella è stato confermato presidente, mentre Rosanna Stuppia e Daniele Criniti sono stati nominati vicepresidenti.

“Le contingenze nazionali e internazionali, la transizione digitale e dell’IA, il caro vita sono tutte sfide in cui sono orgoglioso e determinato nell’essere al fianco dei consumatori liguri – dichiara Colella –. Con questa squadra siamo sicuri di poter fare sentire ancora più forte la nostra voce, sempre al fianco della UIL Liguria e delle categorie”.

Tra i temi evidenziati dal presidente anche quello delle truffe ai consumatori, particolarmente rilevante in una regione indicata come la più anziana d’Italia. “Non intendiamo sottovalutare il tema delle truffe ai consumatori, sulle quali ADOC sta tenendo proprio in questi mesi un’intensa campagna di sensibilizzazione”, aggiunge Colella.

Al Congresso erano presenti l’intera segreteria della UIL Liguria e la presidente nazionale di ADOC, Anna Rea.