Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 1 a domenica 5 marzo in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 1° MARZO



SANREMO



10.00. Inaugurazione itinerario letterario dedicato a Italo Calvino nell'anno del primo centenario della nascita: un percorso attraverso i luoghi calviniani segnati da tappe con 38 pannelli illustrativi che invitano il visitatore ad un turismo lento, per scoprire o riscoprire luoghi ricchi di testimonianze e suggestioni. Piazza Borea d'Olmo



21.00. ‘U Nostru Giargun: conoscerlo divertendosi’: divertenti incontri per Sanremaschi e Sanrefemmine di tutte le età organizzati dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Sede della Compagnia in Piazza Cassini 13, partecipazione libera (tutti i mercoledì fino al 10 maggio)

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, prorogata fino all’11 marzo, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



FRANCIA

MONACO



20.00. In occasione del cinquantesimo anno della sua scomparsa, la Dante Monaco ricorda Dino Buzzati, grande scrittore, giornalista, pittore, con ‘La corsa dietro il vento ‘: inedito viaggio teatrale con Gioele Dix e Valentina Cardinali. Théâtre des Variétés (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 2 MARZO



SANREMO



9.30-20.00. Workshop 2023 SPHeritage: convegno su progetto di ricerca europeo sulle variazioni del livello del mare dovute ai cambiamenti climatici nel Mediterraneo nord-occidentale negli ultimi quattrocentomila anni e su come le popolazioni umane si sono adattate ai nuovi ambienti. Museo Civico di Palazzo Nota (la locandina con il programma a questo link)

21.00. ‘Tradizione e modernità, echi wagneriani e freschezza melodica popolaresca’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Piotr Sulkowski e con Albert Mamriev al pianoforte. In programma musiche di Mendelssohn-Bartholdy e Beethoven. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



VALLECROSIA



21.00. Laboratorio di Autostima organizzato dallo Sportello Antiviolenza e Antiascolto Noi4You dal titolo ‘La sessualità non va in pensione’ tenuto dalla dr.ssa Patrizia Sciolla (Psicoterapeuta, Consulente per i Disturbi Sessuali). Sala Polivalente del Comune, info 334 9999304



OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, prorogata fino all’11 marzo, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

FRANCIA

MONACO



20.00. ‘Cari genitori’: spettacolo teatrale di Emmanuel Patron e Armelle Patron, con Frédérique Tirmont, Bernard Alane, Élise Diamant, Rudy Milstein e Emmanuel Patron. Théâtre Princesse Grace (più info)





VENERDI’ 3 MARZO



SANREMO



11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



11.30. Svelatura della targa intitolata a Padre Cristoforo Smola, vice Parroco della chiesa della Mercede a San Martino, sul tratto di pista ciclabile dall'ex passaggio a livello di c.so Trento Trieste, zona Sud-Est, sino all'altezza della chiesa di San Martino

16.00. Per l’Unitre, conferenza della Prof.ssa Antonella Squillace dal titolo ‘Ebraismo: una cultura in esilio. L’identità attraverso il femminile. La storia di Leah’. Sala consiliare Museo Civico (più info)

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Spettacolo di Checco Zalone dal titolo ‘Amore + Iva’, Teatro Ariston, anche domani (più info)

IMPERIA

19.30. ‘Un campo scout iniziato in tragedia’: cena con delitto organizzata dal gruppo scout Imperia 2. Teatrino della parrocchia di Cristo Re Borgo San Moro, anche domani (evento a offerta a partire da 15 euro), info e prenotazioni al 351 5057873

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, prorogata fino all’11 marzo, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

FRANCIA

MONACO



9.00. Kermesse dell’Opera di Suor Maria con intrattenimento e numerosi stand: Accessori, Mercatino delle Pulci, Cantina, Giocattoli, Abbigliamento, Libri, Bar, Buffet, Pasticceria, e vari stand internazionali per deliziare il vostro palato. Espace Fontvieille, anche domani, info +377 93 301477



SABATO 4 MARZO



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

10.30-12.00. Corso di Massaggio infantile’ condotto dall’ostetrica Valentina Guglielmetti, insegnante di massaggio infantile in formazione presso l’AIMI (primo di 5 incontri gratuiti). Sede del Cav in Corso Cavallotti 250, fino al 25 marzo, info 388 5880418

17.00. Per la rassegna ‘Il Parco dei libri al Floriseum’, incontro con Patrizia Massano dal titolo ‘Patty al parco dei libri’: letture e animazioni per bambini. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113, info 333 3770840



17.00. Presentazione del nuovo romanzo giallo di Achille Maccapani ‘Sanremo e il tesoro di Hitler’. Evento a cura del Club per l’Unesco di Sanremo. Sala Punto d’Incontro Coop Sanremo, partecipazione libera

21.00. Spettacolo di Checco Zalone dal titolo ‘Amore + Iva’, Teatro Ariston (più info)



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

19.30. ‘Un campo scout iniziato in tragedia’: cena con delitto organizzata dal gruppo scout Imperia 2. Teatrino della parrocchia di Cristo Re Borgo San Moro (evento a offerta a partire da 15 euro), info e prenotazioni al 351 5057873



VENTIMIGLIA



21.00. ‘Dov’è Edo?’: divertente commedia del gruppo ‘Adulti per caso’ ideata e diretta da Giorgia Brusco con ricavato a sostegno dei progetti del Leo Club Ventimiglia e Associazione Noi4You (10 euro). Teatro Comunale, info e prenotazioni 334 9999304



VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



OSPEDALETTI

12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



18.00. Presentazione alla cittadinanza del nuovo progetto del Porto di Ospedaletti. Oltre al Sindaco Daniele Cimiotti e ad altri esponenti dell'Amministrazione comunale, partecipa anche l'architetto progettista Marco Filippo Alborno. Centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta

TAGGIA

9.00. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432

SANTO STEFANO AL MARE

16.30. Presentazione del libro ‘L’altra Madre’ di Stefania Veronica Lombardi. Intervengono Barbara Brugnolo, Lucio D’Aloisio. Letture a cura di Beatrice Lanteri. Segue rinfresco. Sala Polivalente, Lungomare C. Colombo, ingresso libero

DIANO MARINA

16.00. Incontro con la scrittrice Cristina Ricci, autrice del volume ‘Lidia Poët. Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell'emancipazione femminile’. Sala Consiliare del Comune, partecipazione libera

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, prorogata fino all’11 marzo, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



21.15. Recital del circolo Reading e drama diretto da Lilia De Apollonia dal titolo ‘L'altra metà del cielo’, teatro e musica dal vivo con 8 attori e 2 cantanti ed un musicista. Centro Falcone, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

9.00. Kermesse dell’Opera di Suor Maria con intrattenimento e numerosi stand: Accessori, Mercatino delle Pulci, Cantina, Giocattoli, Abbigliamento, Libri, Bar, Buffet, Pasticceria, e vari stand internazionali per deliziare il vostro palato. Espace Fontvieille, info +377 93 301477

NICE



20.00. Per il ‘Festival della Magia’, ‘Grand International Magic Gala’: 10 artisti di fama mondiale si susseguono per rendere possibile l'impossibile. Al termine si svolgerà la premiazione. Théâtre national de Nice, Salle de La Cuisine, fino all’8 marzo (più info)

VALLAURIS GOLFE-JUAN

9.30-18.00. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari, anche domani (cliccare questo link per leggere il programma)





DOMENICA 5 MARZO

SANREMO



20.00. Speciale menù gourmet in occasione della serata canora dedicata al Festival dal titolo ‘Remember festival story 23’. Presenta Agostino Orsino. Mamely di via Giobertt



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.15. ‘Eco nel silenzio’: spettacolo teatrale scritto e interpretato da Giorgia Brusco. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43, info e prenotazioni al numero 329 4955513



BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

OSPEDALETTI



12.00. ‘Carciofo In Strada’, ‘Sagra del Carciofo’: mille modi di gustare il carciofo coltivato nelle colline di Ospedaletti. Evento a cura dell’Associazione ‘U Descu Spiaretè’ (15 euro). Piazza Sant’Erasmo

12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, prorogata fino all’11 marzo, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

FRANCIA

MONACO

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Recital D. Lozakovich/D. Fray’ con Daniel Lozakovich (violino) e David Fray (pianoforte). In programma: Bach. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



16.00 & 18.00. Per il ‘Festival della Magia’, Lezione di magia e laboratorio per principianti (h 16, Parvis de La Cuisine) + ‘Olmac One Man Show’ (h 18, Salle de La Cuisine). Théâtre national de Nice, fino al’8 marzo (più info)

VALLAURIS GOLFE-JUAN

9.30-18.00. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari (cliccare questo link per leggere il programma)





