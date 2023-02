Sanremo: detenuto trovato morto ieri nella sua cella in carcere, la Procura dispone l'autopsia

La Procura di Imperia ha disposto l'autopsia sul cadavere di Luca Volpe, il detenuto condannato in primo grado a 30 anni per avere ucciso il nonno nel 2018 in provincia di Como e trovato morto in cella ieri mattina nel carcere di Sanremo.

Lo scrive l’agenzia Ansa. Al momento non sono state ancora accertate le cause del decesso e, con l’autopsia gli inquirenti cercheranno di capire se avesse fatto uso di droghe mentre è stato già accertato che avesse assunto del metadone, poco tempo prima della morte. L'autopsia sarà eseguita venerdì prossimo.