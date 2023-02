Santo Stefano al Mare in festa sabato prossimo con il Carnevale, assessore Maria Teresa Garibaldi: “Una festa per grandi e bambini"

Grande festa di Carnevale a Santo Stefano al Mare, sabato 18 febbraio. Dalle 14 in poi sarà possibile vivere l’atmosfera del Carnevale lungo le vie del centro cittadini, con vari punti di intrattenimento.

“Una festa per grandi e piccini - commenta l’assessore Maria Teresa Garibaldi - che abbiamo voluto regalare al paese. Finalmente, dopo gli anni segnati dal Covid, anche i più piccoli possono riprendere a divertirsi e godere del Carnevale e potranno sfilare in maschera. Un’iniziativa con la quale vogliamo attirare anche persone del comprensorio, in modo da avere ricadute positive anche sulle nostre attività commerciali".