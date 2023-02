Bordighera: venerdì prossimo, proiezione del Percorso Blu della Via Alpina fatta in solitaria da Antonio Santeusani

Venerdì 17 alle ore 21.00, presso la sede del CAI di Bordighera in corso Europa 40, si terrà la proiezione del Percorso Blu della Via Alpina fatta in solitaria da Antonio Santeusani. ingresso libero, seguirà un piccolo rinfresco.

Una breve descrizione della Via Alpina, che è stata inaugurata nel 2002, comprende tutte le otto Nazioni dell’arco Alpino, Italia, Slovenia, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia e il Principato di Monaco.

La Via Alpina comprende ben 5 percorsi, il più lungo è il percorso Rosso, 161 tappe, parte dal Principato di Monaco e finisce a Trieste superando i 5000 Km. Segue il percorso Viola 66 tappe tutto in Slovenia, il percorso Blu 61 tappe che attraversa tutte le Alpi Occidentali, il percorso Giallo 40 tappe e il percorso Verde 14 tappe. I percorsi di solito sono transitabili dal 1° luglio a metà settembre e prevedono quote che vanno dai 1000 a oltre 3000 metri di altezza.

Io ho scelto di fare il percorso Blu, (dice Santeusanio) che parte da Riale alta Val Formazza e si conclude a Sospel, (Francia) ma essendo anche socio del Club Alpino Monegasco, ho aggiunto ancora 2 tappe (così diventano 63) per concludere nella Piazza del Castello di Montecarlo, dopo aver fatto diverse tappe in Svizzera, Francia, Italia, con scavalcamenti di Colli che vanno dai 2000 metri a oltre 2900 metri.

Decido di partire il 21 giugno 2021. Inizio la preparazione ai primi di dicembre 2020 con uscite 2/3 volte la settimana con uno zaino di 12 Kg e scarponi da 1kg per abituarmi a portare uno zaino da 22 kg, il peso che avevo alla partenza. La preparazione era fatta di salite in montagna a ritmi sempre più veloci e con dislivelli sempre in crescendo che arrivavano anche a 2000 m.