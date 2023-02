Festival di Sanremo: la giornalista di Target Ilaria Salerno tra i quattro “chef” che hanno portato le torte ad Al Bano

Calcare il palco dell’Ariston al Festival di Sanremo è un’emozione già a sé. Calcarlo quando per la prima volta tre leggende come Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri si esibiscono assieme è qualcosa di indescrivibile.

Durante la seconda serata del Festival di mercoledì 8 febbraio, la giornalista della nostra rubrica Target, Ilaria Salerno, era una dei quattro “chef” che, per l’occasione dell’ottantesimo compleanno di Al Bano il prossimo maggio, ha portato sul palco le torte preparate dal pasticcere Ernst Knam.

“È stata una grande emozione” – dice Ilaria - “perché l’Ariston è il palco più importante per la musica italiana. Per me che sono nata a Sanremo era il mio sogno. Durante le prove e dietro le quinte ho vissuto una bellissima esperienza. Mi ha fatto molto piacere consegnare la torta proprio ad Al Bano perché avevo già avuto modo di conoscerlo di persona e apprezzo non soltanto le sue canzoni ma anche la sua semplicità e il suo essere sempre vero. Spero che questo sia solo l’inizio di un lungo percorso artistico.”

Sono stati tanti i media che hanno immortalato l'evento, tra cui, oltre a Ray Play (qui il video), anche il quotidiano veronese "L'Arena" (qui l'articolo) da cui sono state prese alcune foto.