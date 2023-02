Visitare l'arcipelago della Maddalena

Se avete deciso di trascorrere le vostre vacanze nell'arcipelago della Maddalena, un'ottima idea è organizzare l'esplorazione delle isole mediante gite giornaliere in barca La Maddalena. La barca che vi ospiterà è un 9 metri battezzato Dalù e comandato da Angelo e Alessandro, i fondatori dell'attività. Sono loro che hanno messo a disposizione una più che decennale esperienza nel mondo della nautica per condividere con gli appassionati del mare le bellezze dell'arcipelago. La Maddalena, Caprera, Budelli, Santo Stefano... si tratta di luoghi meravigliosi, in cui la macchia mediterranea, profumata di mirto e ginepro, si accompagna a un mare limpidissimo e, a Caprera e la Maddalena, le uniche isole abitate, a una popolazione ospitale ancora legata alle tradizioni del mare. La bellezza dell'arcipelago è nota. La sua acqua color smeraldo e l'incredibile varietà di fauna e flora la rendono il posto ideale per immersioni, bird watching, esplorazioni dell'entroterra, gite in barca e nuotate. Volendo organizzare un giro per le isole bisogna ricordare che, dal 1994, l'arcipelago è diventato una riserva naturale, quindi tutte le attività da diporto devono essere previamente autorizzate. Per questo, il modo più semplice per visitarlo è rivolgersi a una organizzazione locale che si occupi di tutti i permessi e che assicuri una gita piacevole, completa di spiegazioni e di mete che solo i maddalenini conoscono. Visitando lamaddalenainbarca.it, le gite giornaliere in barca a La Maddalena diventano molto semplici da organizzare. Ci sono diversi itinerari già disponibili, come quello delle isole dell'arcipelago oppure quello che si spinge fino alla Corsica, ma anche navigazioni ridotte, mirate a regalarvi un momento di relax accompagnato da un ricco aperitivo oppure da una sosta alla Phi Beach, posto molto alla moda dove trascorrere una piacevole notte estiva tra musica e cocktail.

Come prenotare una gita giornaliera all'arcipelago della Maddalena

Ingaggiare Antonio e Alessandro è molto semplice. Sul sito si decide qual è la gita di interesse e quindi si scrive per le informazioni di dettaglio, per prenotare dei posti e, magari, personalizzare il percorso. I gruppi prevedono al massimo 10 persone. Se fanno tutte parte di una stessa comitiva, sarà sicuramente più semplice gestire delle personalizzazioni. Se il gruppo è formato da persone che non si conoscono e non viaggiano insieme, i due skipper faranno comunque il possibile per trovare un compromesso gradito a tutti. La Dalù è una barca moderna, sicura e in grado di ospitare anche gruppi più numerosi, ma il limite di 10 è stato stabilito per garantire a chiunque decida di effettuare il tour in giornata un'esperienza rilassante, con il giusto spazio e la possibilità di godersi la gita anche qualora si voglia starsene tranquillamente a prendere il sole leggendo un libro.

Le attività a bordo e a terra

La barca permette di effettuare tuffi al largo della costa, per nuotate in acque incontaminate e ricche di pesci, ma permette anche di avvicinarsi a calette altrimenti irraggiungibili. In questo modo si vedrà e vivrà il meglio dell'arcipelago. Si potranno organizzare poi spedizioni negli entroterra delle isole toccate, prenotare una cavalcata sulla sabbia, visitare la residenza di Garibaldi nell'esilio a Caprera, godere di un pranzo preparato da Antonio e Alessandro a partire dal pesce, la vera ricchezza della Maddalena. Le ricette proposte sono studiate per mantenere il sapore vero del pesce e gli aromi autentici della regione. Non troverete salse elaborate a nascondere la freschezza degli ingredienti e il cibo sarà fresco e leggero, quanto di più adatto a una gita estiva che presto ci rivedrà in acqua, a godere del refrigerio di un mare che ha qualcosa in più. Visitare l'arcipelago è molto agevole anche per una gita giornaliera in barca alla Maddalena partendo dalle coste di Palau e Porto Cervo. Da Palau basta imbarcarsi direttamente su uno dei numerosi traghetti che, soprattutto in estate, la collegano con La Maddalena. Quindi recarsi all'ormeggio della Dalù e partire per la vostra gita già pianificata. Se si parte da Porto Cervo, bisogna semplicemente calcolare 35 minuti in più, quelli necessari per raggiungere Palau.