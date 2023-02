Imperia, inizia la seconda fase dei lavori in via Cascione: le modifiche alla viabilità

Domani alle 19 verrà riaperto il tratto finale di via Felice Cascione, interessato nelle ultime settimane dall'intervento di rifacimento della pavimentazione esistente in basole. Contestualmente verrà spostato il cantiere nel secondo tratto della via, che interessa la porzione compresa tra il civico numero 66 e l’incrocio con via Carducci.

Pertanto, a far data da mercoledì prossimo e per la durata di 15 giorni, sarà interdetto il passaggio dei veicoli tra Galleria Gastaldi e l’incrocio con via Mameli. I mezzi provenienti dalla galleria saranno obbligati a proseguire dritto verso piazza Ricci, mentre chi proviene dalla Fondura potrà immettersi nella via Aurelia percorrendo l'ultimo tratto di via Cascione appena ripristinato.

“Insieme al consigliere Andrea Landolfi stiamo seguendo giornalmente lo sviluppo dell’opera e il cantiere sta procedendo secondo il programma prestabilito. La suddivisione per aree d’intervento ci ha permesso di non chiudere totalmente la via e di ridurre, per quanto possibile, i disagi a cittadini e commercianti. Nel tratto finale è già possibile osservare il miglioramento che la via avrà sia in termini di decoro che di sicurezza” - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Ester D’Agostino.