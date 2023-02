Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 6 a domenica 12 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO



SANREMO

10.00-18.00. Mostra su Raffaella Carrà al Forte di Santa Tecla fino a domenica 12 febbraio (ingresso libero e gratuito)

10.15-3.00. ‘Casa Sanremo’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino all’11 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

15.00. Inaugurazione di ‘Sanremo Sol’: un vero e proprio ‘Village’ con Showcase, Radio e Tv, Studio Televisivo, Social Room, Area Partner, Privat Vip Restaurant. Area relax & Beauty, Gala Dinner, Area Istituzionale. Virgo Village a Villa Ormond e Parco, fino all’11 febbraio (più info a questo link)



17.30. Inaugurazione della prima luxury spa sanremese e di tutta la costa Azzurra: la Somnia Aura spa. Madrina dell'area l’ex miss Italia Nadia Bengala. Presente al festival dei Sogni anche Antonella Salvucci, attrice, conduttrice e showgirl, in veste testimonial di bellezza dell'area Dream Massage. Hotel Des Anglais

18.30. Inizio diretta di Sanremo News del ‘Green Carpet’: tappeto verde tra Piazza Colombo, Ariston e Piazza Borea d’Olmo dove sfilano i cantanti partecipanti al festival

18.45. Accensione delle luci sul molo lungo di ponente (porto vecchio) con illuminazioni cangianti, che creeranno effetti luminosi di diversa intensità + accensione scenografica della nave Costa Smeralda: un vero e proprio spettacolo con giochi di luce e colori + fuochi d’artificio musicali: una danza di luci che utilizza la musica come accompagnamento allo spettacolo. Zona di ascolto è compresa tra la Capitaneria di Porto e Santa Tecla, dove saranno collocate le torri audio

19.00. Serata inaugurale ‘Oltre il festival’, media hub da cui trasmettono sette tra le principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno. Villa Nobel. Al pubblico è consentito entrare in un'area del parco all'ingresso di Villa Nobel, fino all’11 febbraio (più info)

20.00. Gran Galà della Stampa con ospite d’onore la cantante Giorgia. Conducono Marino Bartoletti e Laura Ravagini, Victory Morgana Bay

20.20. ‘Bresca in Festival - #sanremo2023’: musica live con il Monia Soul Pop Trio in ‘Le canzoni del festival’. Piazza Bresca

21.00. ‘PerCorso’, conferenza del dott. Mimmo Armiento dal titolo ‘Ingannevole come l’amore’. Evento a cura della Diocesi di Ventimiglia Sanremo. Villa Giovanna D'Arco, via Carlo Pisacane 2



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO



SANREMO

9.00-3.00. ‘Casa Sanremo’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino all’11 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.30-11.00. Per ‘Music for Change’, esibizione degli 8 vincitori del Premio 2022 e presentazione al pubblico in anteprima della nuova Docu-Serie realizzata su Music for Change. Intervengono e consegnano i premi la Polizia di Stato, Club Tenco, Michele Affidato. Evento per le scuole a cura del Coordinamento di Libera Imperia e associazione Musica contro le mafie. Cinema Centrale

10.00-18.00. Mostra su Raffaella Carrà al Forte di Santa Tecla fino a domenica 12 febbraio (ingresso libero e gratuito)

10.00. ‘Sanremo Sol’: un vero e proprio ‘Village’ con Showcase, Radio e Tv, Studio Televisivo, Social Room, Area Partner, Privat Vip Restaurant. Area relax & Beauty, Gala Dinner, Area Istituzionale. Virgo Village a Villa Ormond e Parco, fino all’11 febbraio (più info a questo link)

11.00. Esibizioni sul Palco di Piazza Colombo dei giovani artisti di Area Sanremo

11.00. ‘Oltre il festival’, media hub da cui trasmettono sette tra le principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno. Villa Nobel. Al pubblico è consentito entrare in un'area del parco all'ingresso di Villa Nobel, fino all’11 febbraio (più info)

15.00. ‘Stop al bullismo’: evento formativo dell’IC Sanremo Centro Levante per la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo con interventi del Dott. Giuseppe F. Peritore, Questore di Imperia, e della scrittrice Paola Ravani. Ospite d’eccezione Povia, vincitore del Festival Sanremo 2006. Sala Vittorio De Scalzi del Cinema Centrale



15.00-17.00. Per ‘Music for Change’, esibizione degli 8 vincitori del premio 2023 + presentazione del Progetto Musica contro le mafie e dei Progetti per la giustizia minorile. Intervengono il Presidente di Musica contro le mafie, i giovani del gruppo ‘Jammejà’ di Napoli, i rappresentanti del Presidio Rosario Livatino del Liceo Cassini, quelli della Consulta degli Studenti e del Progetto Anemmu-Liguria. Club Tenco di Sanremo, ingresso libero

15.00. Inaugurazione della preview dell'esposizione ‘Sinestesie’ a cura di Elena Rede. Palazzina Liberty del Miramare the Palace in corso Matuzia

18.00-21.00. Festival Story, evento collaterale al Festival di Sanremo in diretta televisiva in streaming su Alma Star Tv, con esibizione di cantanti dilettanti. Presenta Agostino Orsino e un narratore racconta, per ogni brano selezionato, aneddoti e curiosità sul brano stesso e sul cantante originale. Mamely Risto-pub di Via Gioberti



18.00-1.00. ‘Bresca in Festival - #sanremo2023’: musica live con il Monia Soul Pop Trio in ‘Le canzoni del festival’ + Filodiffusione del Festival (h 21/23) + Fabio Piletto Dj Set (h 23/1.00). Piazza Bresca



20.00. ‘Moulin Rouge’: Dinner Show e Party dedicato al celebre locale parigino nel quale si viene catapultati nella Ville Lumière e nella sua vita mondana, tra teatro, musica, ballo e seduzione. Dopo cena si prosegue con il party che avrà come ospite speciale il dj Cristian Marchi. Villa Noseda, corso Inglesi 1, info 335 1861905 (più info)



20.40. Sanremo 2023: prima serata del 73esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)

20.45. Concerto di Piero Pelù sul palco griffato Suzuki in piazza Colombo. Conducono ‘I Fratelli di Guidonia’

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

DIANO MARINA



21.00. Per la ‘Stagione del Teatro’, spettacolo dal titolo ‘…fino alle Stelle!’ di e con Agnese Fallongo, Tiziano Caputo. Regia Raffaele Latagliata. Teatro del Politeama dianese (più info)



CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)





MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO



SANREMO



10.00-18.00. Mostra su Raffaella Carrà al Forte di Santa Tecla fino a domenica 12 febbraio (ingresso libero e gratuito)



10.00. ‘Sanremo Sol’: un vero e proprio ‘Village’ con Showcase, Radio e Tv, Studio Televisivo, Social Room, Area Partner, Privat Vip Restaurant. Area relax & Beauty, Gala Dinner, Area Istituzionale. Virgo Village a Villa Ormond e Parco, fino all’11 febbraio (più info a questo link)



10.15-3.00. ‘Casa Sanremo’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino all’11 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

11.00. Esibizioni sul Palco di Piazza Colombo dei giovani artisti di Area Sanremo



11.00. ‘Oltre il festival’, media hub da cui trasmettono sette tra le principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno. Villa Nobel. Al pubblico è consentito entrare in un'area del parco all'ingresso di Villa Nobel, fino all’11 febbraio (più info)

17.30. Per l’anteprima della ‘Settimana della Cucina del Festival di Sanremo 2024’, lo Chef Enrico Derflingher (Presidente Euro-Toques) presenta il primo piatto dedicato alla manifestazione canora dal titolo ‘Risotto Sanremo, con Gambero Viola e fiori di Nasturzio’. Evento a cura del Gruppo Editoriale MoreNews insieme a Cna Imperia. Ristorante Méditerranée Cucina & Mare di via Anselmi 6



18.00-21.00. Festival Story, evento collaterale al Festival di Sanremo in diretta televisiva in streaming su Alma Star Tv, con esibizione di cantanti dilettanti. Presenta Agostino Orsino e un narratore racconta, per ogni brano selezionato, aneddoti e curiosità sul brano stesso e sul cantante originale. Mamely Risto-pub di Via Gioberti

18.00-1.00. ‘Bresca in Festival - #sanremo2023’: Djs con Luca Viale aka Joker & Andrea Introvigne + Filodiffusione del Festival (h 21/23) + Djs con Luca Viale aka Joker & Andrea Introvigne (h 23/1.00). Piazza Bresca



20.00. ‘Il Circo delle Illusioni’: Dinner Show e Party con magia, suggestione e coreografie a tema. Animazione con effetti speciali in compagnia di tanti artisti e ospiti. A seguire il locale si trasforma in un ‘Boutique Club’ nel quale ci si potrà divertire tutta la notte. Villa Noseda, corso Inglesi 1, info 335 1861905 (più info)

20.40. Sanremo 2023: seconda serata del 73esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)

20.45. Concerto di Nek e Francesco Renga sul palco griffato Suzuki in piazza Colombo. Conducono ‘I Fratelli di Guidonia’



BORDIGHERA

10.30-12.30. Per ‘Music for Change’, esibizione per le scuole degli 8 vincitori del Premio 2022 presentata da Antonella De Cesare + Presentazione del Progetto Musica contro le mafie e dei Progetti per la giustizia minorile, Interventi del Presidente di Musica contro le mafie, giovani del gruppo ‘Jammejà’. Evento per le scuole a cura del Coordinamento di Libera Imperia e associazione Musica contro le mafie, Teatro del Palazzo del Parco

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



19.00. Per ‘Music for Change’, esibizione degli 8 musicisti vncitori dell’edizione 2022 con interventi del Presidente di Musica contro le mafie e dei giovani del gruppo ‘Jammejà’ + proiezione video ‘Il piacere della legalità’ girato il 23 maggio in occasione della manifestazione dei giovani delle scuole del comprensorio per le vittime delle mafie. Alle 20.30, Cena della Legalità preparata dalla Cooperativa SPES Ventimiglia. Sala Falcone del Palabigauda, prenotazioni al 349 7735234



GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO



SANREMO



10.00-18.00. Mostra su Raffaella Carrà al Forte di Santa Tecla fino a domenica 12 febbraio (ingresso libero e gratuito)

10.00. ‘Sanremo Sol’: un vero e proprio ‘Village’ con Showcase, Radio e Tv, Studio Televisivo, Social Room, Area Partner, Privat Vip Restaurant. Area relax & Beauty, Gala Dinner, Area Istituzionale. Virgo Village a Villa Ormond e Parco, fino all’11 febbraio (più info a questo link)

10.15-3.00. ‘Casa Sanremo’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino all’11 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

10.30. Per ‘Music for Change’, incontro col Liceo Musicale del Cassini a Villa Magnolie con esibizione degli 8 vincitori dell’edizione 2022 con presentazione di Musica contro le mafie e Jammejà. Evento a cura del Coordinamento di Libera Imperia e associazione Musica contro le mafie. Villa Magnolie



11.00. Esibizioni sul Palco di Piazza Colombo dei giovani artisti di Area Sanremo



11.00. ‘Oltre il festival’, media hub da cui trasmettono sette tra le principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno. Villa Nobel. Al pubblico è consentito entrare in un'area del parco all'ingresso di Villa Nobel, fino all’11 febbraio (più info)

18.00-1.00. ‘Bresca in Festival - #sanremo2023’: Djs con Altin Dj (h 18/21) + Filodiffusione del Festival (h 21/23) + Djs con Altin Dj (h 23/1.00). Piazza Bresca

20.00. ‘Original Night Fever’: Dinner Show e Party con rievocazione del meglio della ‘Febbre del Sabato Sera’ con un inno alla disco music. Ospite d’onore Elisabetta Gregoraci come madrina della serata + presentazione del Premio Nazionale che ogni anno premierà stilisti, sarti e professionisti della moda che hanno firmato i capi dei cantanti dell’anno precedente. Villa Noseda, corso Inglesi 1, info 335 1861905 (più info)

20.40. Sanremo 2023: terza serata del 73esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)



20.45. Concerto di Annalisa sul palco griffato Suzuki in piazza Colombo. Conducono ‘I Fratelli di Guidonia’



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



VENTIMIGLIA



11.00 & 17.00. ‘Pitem Pa.C.E. Scoprire per promuovere’: visita guidata presso il Forte dell'Annunziata di Ventimiglia nel cantiere dove sono in corso i lavori per la realizzazione dell'allestimento multimediale ‘Oltremare’ (Incontro per le scuole al mattino, incontro aperto al pubblico nel pomeriggio)



OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

FRANCIA

MONACO

20.00. ‘Shakespeare – Bach’: spettacolo in lingua inglese con sottotitoli in francese integrati nel video dello spettacolo. Con l'attrice Charlotte Rampling e la violoncellista Sonia Wieder-Atherton in un dialogo poetico tra i Sonetti di Shakespeare e le Suites di Bach. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.30. ‘Ancora, ancora, ancora...’: spettacolo di stand up vulcanico, comico, sexy e profondo a cura Lorette Goosse. Théâtre des Muses (più info)





VENERDI’ 10 FEBBRAIO



SANREMO



10.00-18.00. Mostra su Raffaella Carrà al Forte di Santa Tecla fino a domenica 12 febbraio (ingresso libero e gratuito)



10.00. ‘Sanremo Sol’: un vero e proprio ‘Village’ con Showcase, Radio e Tv, Studio Televisivo, Social Room, Area Partner, Privat Vip Restaurant. Area relax & Beauty, Gala Dinner, Area Istituzionale. Virgo Village a Villa Ormond e Parco, fino all’11 febbraio (più info a questo link)



10.15-3.00. ‘Casa Sanremo’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino all’11 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

11.00. Esibizioni sul Palco di Piazza Colombo dei giovani artisti di Area Sanremo



11.00. ‘Oltre il festival’, media hub da cui trasmettono sette tra le principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno. Villa Nobel. Al pubblico è consentito entrare in un'area del parco all'ingresso di Villa Nobel, fino all’11 febbraio (più info)



16.00. Per l’Unitre, Andrea Biondo e Magdalena Negro presentano ‘’La meravigliosa Valle Argentina’, docufilm di Wildlife. Sala consiliare Museo Civico (più info)



16.30. Per gli incontri culturali alla Mediateca della Pigna, presentazione del nuovo numero della rivista ‘The Mellophonium’ con la partecipazione del critico Dario Salvatori e del cantautore Alessandro Bellati. Mediateca ‘Valerio Venturi’, piazza del Capitolo, ingresso libero

18.00-1.00. ‘Bresca in Festival - #sanremo2023’: Party di Cosmopolitan e Radio Italia con Djs di Paoletta e Luca Camorcia (h 18/21) + Filodiffusione del Festival (h 21/23) + Dj Set Michele Guida (h 23/1.00). Piazza Bresca

19.30. Decima edizione del ‘Premio Eccellenze d’Italia – Sanremo’: sfilata degli ospiti sul red carpet nella scalinata di ingresso + photocall e interviste alle celebrities + welcome aperitif targato Wine Moss (con vini prodotti dall'attore americano Ronn Moss) + dalle 21, Cena di Gala con assegnazione dei premi. Conduce l'evento l’attrice Antonella Salvucci. Grand Hotel Des Anglais

20.00. ‘We Will Rock You’: Dinner Show e Party dedicato ai Queen con le esibizioni del corpo di ballo, Nella seconda parte si terrà l’afterparty con i suoni del dj Andrea Montovoli. Villa Noseda, corso Inglesi 1, info 335 1861905 (più info)

20.00. Gran Galà SanremON: Dinner Show con Cena spettacolo. Victory Morgana Bay

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo a cura del dj Antonio Viceversa e con il cantante Rosario Rannisi. Ristorante Strambò a Portosole (info)



20.40. Sanremo 2023: quarta serata del 73esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)



20.45. Concerto de ‘La Rappresentante di Lista ‘sul palco griffato Suzuki in piazza Colombo. Conducono ‘I Fratelli di Guidonia’

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA



21.00. ‘Essere Italiani’: spettacolo in occasione della giornata del Ricordo delle Foibe a cura dell’Associazione Liber Theatrum. Teatro Comunale, ingresso libero



TAGGIA

17.00. Esibizione del Coro della Luna e i suoi raggi Mille voci una voce. Alle 21, la consegna del Trapelin d’oro, giunto alla seconda edizione. chiesa di Santa Teresa

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘Sono solo Canzonette’ di e con la Compagnia Fabricateatro (Imperia. )Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886 (più info)



FRANCIA

MONACO



20.30. ‘Ancora, ancora, ancora...’: spettacolo di stand up vulcanico, comico, sexy e profondo a cura Lorette Goosse. Théâtre des Muses (più info)

NICE



10.00-18.00. Inaugurazione del Villaggio di Carnevale in Promenade du Paillon (più info)

20.00. Concerto dell’Ensemble baroque de Nice ‘F. Schubert – Sonatines Opus.137’. Église St-Martin-St-Augustin



SABATO 11 FEBBRAIO



SANREMO



10.00-18.00. Mostra su Raffaella Carrà al Forte di Santa Tecla fino a domenica 12 febbraio (ingresso libero e gratuito)



10.00. ‘Sanremo Sol’ (ultimo giorno): un vero e proprio ‘Village’ con Showcase, Radio e Tv, Studio Televisivo, Social Room, Area Partner, Privat Vip Restaurant. Area relax & Beauty, Gala Dinner, Area Istituzionale. Virgo Village a Villa Ormond e Parco (più info a questo link)



10.15-3.30. ‘Casa Sanremo’: ultimo giorno del salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



11.00. Esibizioni sul Palco di Piazza Colombo dei giovani artisti di Area Sanremo

11.00. ‘Oltre il festival’ (ultimo giorno), media hub da cui trasmettono sette tra le principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno. Villa Nobel. Al pubblico è consentito entrare in un'area del parco all'ingresso di Villa Nobel (più info)

18.00-1.00. ‘Bresca in Festival - #sanremo2023’: ‘La Notte del Festival’ con Special Guest live Sax: Paolo Parpaglione Rivera Gang Guest: Ma Nu & Andrea Introvigne (h 18/21) + Filodiffusione del Festival (h 21/23) + ‘La Notte del Festival’ con Special Guest live Sax: Paolo Parpaglione Rivera Gang Guest: Ma Nu & Andrea Introvigne (h 23/1.00). Piazza Bresca

19.30. ‘Festival 2023’ Closing Party Gala Dinner al Victory Morgana Bay



20.00. ‘The Great Gatsby’: Dinner Show e Party contestualizzato nei ruggenti anni ‘20 americani e basato sull’organizzatore di party più famoso della storia, una lunga notte a base di divertimento allo stato puro. Villa Noseda, corso Inglesi 1, info 335 1861905 (più info)

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo a cura del dj Antonio Viceversa e con il performer Pippo Tendenza. Ristorante Strambò a Portosole (info)

20.40. Sanremo 2023: ultima serata del 73esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)

20.45. Concerto di Achille Lauro sul palco griffato Suzuki in piazza Colombo. Conducono i Fratelli di Guidonia



21.00.‘La cometa e Marte’: serata di osservazione al telescopio della cometa ZTF, che ripasserà solo tra 50 mila anni, questa notte brillerà accanto al pianeta. Frazione San Romolo (offerta libera), prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

TAGGIA

21.00. Grande serata dei furgari con i consueti spettacoli di cascate di fuoco negli angoli più suggestivi del centro storico, i falò nelle piazze e le cene nelle cantine

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

FRANCIA

MONACO

20.30. ‘Ancora, ancora, ancora...’: spettacolo di stand up vulcanico, comico, sexy e profondo a cura Lorette Goosse. Théâtre des Muses (più info)

NICE



14.30 & 16.30. Per il Carnevale di Nizza, la grande parata per il 150esimo anniversario (due spettacoli). Place Masséna (più info a questo link)





DOMENICA 12 FEBBRAIO



SANREMO

10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra su Raffaella Carrà al Forte di Santa Tecla (ingresso libero e gratuito)

17.00-23.00. ‘Bresca in Festival - #sanremo2023’: musica live con ‘I Pan E Pumata’ (h 17/20) + Musica live con Nando Voice (h 20/23). Piazza Bresca



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.15. ‘Settanta volte Sette’: spettacolo teatrale per la regia Clara Sancricca con Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara Sancricca Disegno luci Cristiano Di Nicola. Produzione Controcanto Collettivo (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante, info 329 7433720

VENTIMIGLIA

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

16.00. ‘Un Sogno Magico’: spettacolo di magia del Mago Taz per bimbi e adulti. Teatro Comunale (a pagamento), info 0184 1928309

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

DIANO MARINA



9.30. 4° Gran Fondo Città di Diano Marina - Memorial Goffredo Bonifazio’. Partenza e arrivo Piazza Martiri della Libertà (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



FRANCIA

MONACO

8.30. ‘Monaco Run 2022’: percorso di Trail cittadino di 5 km + City trail + walk 5 km + 1000m. Arrivo e partenza da Port Hercule (più info)

16.30. ‘Ancora, ancora, ancora...’: spettacolo di stand up vulcanico, comico, sexy e profondo a cura Lorette Goosse. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Recital Christian Zacharias’ con Christian Zacharias (pianoforte). In programma: Tchaïkovsky e Schubert. Auditorium Rainier III (più info)



MENTON



14.30. Per la Fête du Citron 2023, sfilata dei Frutti d’Oro. Promenade du Soleil (più info)



NICE



15.00. Per il Carnevale di Nizza, battaglia di fiori in Place Masséna (i dettagli a questo link)

20.30. Per il Carnevale di Nizza, corso carnevalesco illuminato. Place Masséna (i dettagli a questo link)





