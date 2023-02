Sanremo: la prossima settimana arriva 'Bresca in Festival', serie di eventi nella piazza della movida

La piazza della movida sanremese si prepara al prossimo 73esimo festival nel mood e nei colori tutti suoi. Un Festival nel Festival che animerà tutta la settimana più importante per la musica Italiana.

‘Bresca in Festival - #sanremo2023’ è un evento unico e soprattutto il più teen che si terrà durante la settimana festivaliera, per accontentare ma soprattutto accogliere i tanti turisti e i tanti sanremesi che vogliono il vivere il Festival nel Festival. A partire da lunedì e sino a domenica si alterneranno dj, influencer, artisti, party, live e tante sorprese, a partire dalle 18 sino all’1 e dalle 21 alle 23 filodifussione del Festival. Appuntamento fisso dal martedì al sabato, dalle 18 alle 20, con interviste, incontri con talent e artisti a cura di Cosmopolitan.

Ogni locale, a turno, ospiterà un evento che coinvolgerà tutta la piazza in filodiffusione con giochi di luci che andranno a caratterizzare tutta la piazza in un'unica realtà. ‘Bresca Festival #sanremo2023’ vuole essere la seconda (la prima è stata a Capodanno) di una serie di iniziative coordinate tra tutti i commercianti, uniti in un intento comune.

• Lunedì 6 febbraio

h. 20.20 MONIA SOUL POP TRIO “LE CANZONI DEL FESTIVAL”

• Martedì 7 febbraio

h. 18.00 – 21-00 “LE PIU’ BELLE CANZONE DEL FESTIVAL”

h. 21.00 – 23.00 FILODIFFUSIONE DEL FESTIVAL

h. 23 -01.00 FABIO PILETTO DJ SET

• Mercoledì 8 febbraio

DALLE 18 ALLE 21 E DALLE 23 ALL’01 Djs: Luca Viale aka Joker & Andrea Introvigne

h. 21-23.00 FILODIFFUSIONE FESTIVAL

• Giovedì 9 ferbbraio

DALLE 18 ALLE 21 E DALLE 23 ALL’01 ALTIN DJ

h. 21-23.00 FILODIFFUSIONE FESTIVAL

• Venerdì 10 febbraio

h. 18.00 – 21-00 PARTY DI COSMOPOLITAN E RADIO ITALIA con DJS DI. Paoletta e Luca Camorcia

h. 21.00 – 23.00 FILODIFFUSIONE FESTIVAL

h. 23 -01.00 DJ SET MICHELE GUIDA

• Sabato 11 febbraio

DALLE 18 ALLE 21 E DALLE 23 ALL’01 LA NOTTE DEL FESTIVAL CON Special Guest live Sax: PAOLO PARPAGLIONE Rivera Gang Guest: Ma Nu & Andrea Introvigne

DALLE 21 ALLE 23 DIFFUSIONE DEL FESTIVAL

• Domenica 12 febbraio

DALLE 17 ALLE 20 I PAN E PUMATA

DALLE 20 ALLE 23 NANDO VOICE