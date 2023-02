Buon inizio di 2023 per il Reds Rugby Team Imperia Under 13: nel weekend il match contro Savona-Sanremo

Dopo le vacanze natalizie i giocatori del Reds Rugby Team di Imperia sono tornati in campo. Per l’Under 13 un buon inizio di anno, con una formazione che conta più di 15 tra ragazzi e ragazze. Un gruppo che cresce sia come numeri che a livello motivazionale, amici che si ritrovano volentieri sul campo con voglia di imparare e di far bene.

Dimostrano in quella che è la fase di ‘consolidamento’ voluta da FIR di adeguarsi alle nuove situazioni, caparbi e volenterosi. Partita contro una mista Savona-Sanremo e un po’ di stanchezza verso le battute finali dovuta alle misure del campo. Sul terreno di gioco si è iniziato a vedere quello che è il lavoro della mischia e quello dei tre quarti. Uniti ai Reds anche alcuni componenti di Vallecrosia e, il raggruppamento, si è svolto in maniera propositiva ed educativa.

In questa nuova fase, gli educatori tra loro in comune accordo, sfruttano questi momenti per insegnare maggiormente ai ragazzi le situazioni che si vengono a creare per poi dare spazio alle nuove leve rugbystiche ed alla successiva sfida.