Football Sala, finali nazionali FIFS. Il Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga inchioda sullo 0-0 i campioni d'Europa ma esce ai gironi per la classifica avulsa

Non sono bastate due autentiche imprese al Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga per tornare a disputare le final four nazionali della FIFS, Federazione Italiana del Football Sala (calcio a 5 con regole AMF), andate in scena ieri a Lainate (Milano) nello splendido impianto del Centro Sportivo 'Nelson Mandela'. Dopo le semifinali raggiunte nel 2021 con il nome di Parafarmacia Valle Pro Seborga infatti il team biancazzurro ha cercato di ripetere l'impresa anche per l'edizione 2022, disputata nel 2023 ma ancora valida come appendice della stagione precedente, trovando però sulla sua strada uno sfortunato incrocio di risultati che ne ha decretato l'eliminazione dopo la fase di qualificazione mattutina.

Numero uno nel ranking ligure e quinto nel nazionale il Pro Seborga si è presentato a Lainate per disputare le final six composte da due gironi di tre squadre con la speranza di arrivare nelle prime due posizioni destinate alla final four pomeridiane, trovando però nel proprio gruppo due autentiche eccellenze della disciplina come il Ticinia Novara, pluricampione d'Italia e campione d'Europa in carica, ed il Team Ticino Lugano club svizzero che partecipa da anni al campionato italiano sempre nelle posizioni di vertice. Nella prima partita contro Novara, riedizione della semifinale 2021 vinta dai piemontesi per 9-5, il Pro Seborga ha giocato una gara di grande intensità subendo il gioco degli avversari ma difendendosi con ordine a protezione del portiere Gabriele Perrino autore di straordinari interventi. Forte di nove uomini su cui basare le proprie rotazioni il team di coach Gero Todaro ha avuto nel finale addirittura tre occasioni per portarsi in vantaggio e vincere la partita, situazione che avrebbe immediatamente qualificato il team del Principato alle final four grazie al precedente pareggio 2-2 fra Novara e Lugano.

Lo 0-0 finale, accolto dai complimenti del pubblico e dei team presenti, ha portato invece ad una situazione di classifica intricata in cui nell'ultima partita fra Lugano e Seborga una sconfitta avrebbe determinato l'eliminazione della squadra perdente, il pareggio 3-3 alla qualificazione di entrambe, il 2-2 ai rigori fra Seborga e Novara ed infine lo 0-0 o 1-1 alla qualificazione di Lugano e Novara a spese del Seborga per il maggior numero di gol fatti a parità di differenza reti. Una situazione che in altre realtà avrebbe fatto correre il rischio del cosiddetto 'biscotto' parola invece inesistente nella storia di questo sport e dei team interessati che infatti hanno dato vita ad una partita accesa e piena di emozioni con il Lugano che andava già dopo pochi minuti a battere il suo primo tiro libero a causa dei cinque falli causati dal Seborga, un paio dei quali contestati dal team biancazzurro, cogliendo però un palo a cui faceva seguito il vantaggio elvetico ancora su tiro libero. Tiri liberi che arrivavano poco dopo anche per il Seborga con due errori seguiti dal pareggio agguantato ad un minuto dalla fine con una giocata di Fabio Casellato, stella del Seborga e dell'Airole reduce dai cinque gol segnati 48 ore prima nella vittoria biancoverde contro il Taggia nel big match della serie C FIGC e grande protagonista anche a Lainate. La partita si chiudeva quindì sull'1-1, risultato beffardo per il Pro Seborga che a causa della classifica avulsa salutava le final four pomeridiane per poi disputare la finalina per il quinto posto persa contro il Lainate per 3-5 (con la rete di Luca Orengo e la doppietta di Filippo Caramello Canzone) e vedere successivamente impegnate nella finale per il primo posto proprio le due squadre affrontate nel suo girone di ferro con la vittoria del Lugano sul Novara.

Una nuova esperienza di alto livello quindi per il Pro Seborga nel football sala che è stata salutata dai complimenti del Presidente della Federazione Calcistica del Principato Claudio Gazzano e dalle dichiarazioni del DS Matteo Bianchini: "Desideriamo innanzitutto ringraziare ancora una volta per l'invito la FIFS, il Presidente Axel Paderni ed il Segretario Alessandro Chinelli che hanno organizzato un evento bellissimo in una struttura eccellente con la copertura in diretta dell'emittente svizzera Swiss World TV. Per noi è stato davvero un onore partecipare nuovamente alle finali nazionali ed anche se nell'immediato ci può essere un po' di delusione per non essere tornati a disputare una storica semifinale dobbiamo comunque riflettere sui risultati ottenuti che sono clamorosi considerando inoltre alcune assenze che si sono registrate anche in questa occasione nella nostra formazione. A memoria forse nessuno ricorda una partita terminata senza gol segnati da parte del Ticinia Novara, non capita tutti i giorni di bloccare sullo 0-0 una squadra che ha vinto tutti i recenti titoli italiani, l'ultima Champions League e che anche ieri ha disputato la finalissima perdendo proprio contro il Lugano, l'altra squadra con cui abbiamo pareggiato, che è quindi il nuovo team campione d'Italia a cui vanno i nostri complimenti. Ringraziamo quindi di cuore coach Gero Todaro, tutti i ragazzi del gruppo Pro Seborga, Liana e Alida Patrone del Vivaio Fiorito di Sanremo che accompagna il team da ormai due stagioni e gli amici dell'Airole FC con tre giocatori impegnati sui due fronti che nel pieno della stagione invernale FIGC, tanto più a due giorni di distanza dalla grande vittoria contro il Taggia, hanno dato la propria disponibilità anche per Lainate."

Dopo l'impegno nazionale il Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga tornerà ora a rituffarsi da mercoledì nella Coppa Liguria CSEN di calcio a 6 in corso di svolgimento al campo del Morgana Beach di Sanremo, la competizione regionale di cui è stata vincitrice della regular season e finalista 2022 e di cui occupa attualmente il primo posto anche nella regular season 2023.

TABELLINO FINALI NAZIONALI FIFS 2022 - LAINATE 29.03.23

GIRONE B

Team Ticino Lugano vs Ticinia Novara 2-2

Ticinia Novara vs Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga 0-0

Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga vs Team Ticino Lugano 1-1

Classifica: Team Ticino Lugano 2pt, Ticinia Novara 2pt, Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga 2pt (ordine basato su classifica avulsa - gol fatti a parità di punti e differenza reti)

Finale quinto posto: Lainate Futsal vs Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga 5-3

Formazione Pro Seborga: Gabriele Perrino, Luca Orengo, Joel Valenti, Filippo Caramello Canzone, Nicolas Zucco, Gianluca Moggia (C), Fabio Casellato, Paolo Scattolini, Cristian Bianco. Allenatore: Gero Todaro; DS: Matteo Bianchini; Presidente: Claudio Gazzano.