Al via in Liguria il “Bando di avviamento allo sport per disabili civili 2023”

Al via in Liguria il progetto “Bando di avviamento allo sport per disabili civili 2023”.

La Liguria è, per vocazione, da sempre stata terra di sportivi, sia a livello agonistico che amatoriale. Lo sport dovrebbe essere accessibile e fruibile per tutti ed è proprio a questo che il presente bando mira, dando la possibilità a soggetti con disabilità civile di praticare uno sport. Per incentivare la pratica sportiva, è nostra intenzione dare la possibilità alle persone disabili con una invalidità civile (No INAIL), di effettuare un corso gratuito di “avviamento allo sport” differenziato in diverse linee, in una disciplina a scelta. Alle società sportive che si occuperanno dell’organizzazione e realizzazione del corso, il CIP Liguria assegnerà un contributo.

Struttura del progetto - I soggetti beneficiari di questo bando sono le società e associazioni sportive. A tale scopo è prevista la linea 1 che prevede un percorso di orientamento al termine del quale la società deciderà se terminare il percorso o continuare con la linea 2. La società già al termine della Linea 1 potrà: tesserare l’atleta alla Federazione Paralimpica competente (allegando copia di tesseramento) e comunicare tempestivamente se intende proseguire con la Linea 2 del bando; comunicare l’intenzione di proseguire il percorso con la linea 2 e rimandare la scelta del tesseramento al termine della linea 2; tesserare e interrompere il percorso; non tesserare e interrompere il percorso. Le due Linee sono articolate in questo modo: Linea 1: Percorso di orientamento di 5 lezioni con istruttore che danno diritto a euro 100,00 per ogni soggetto che vi parteciperà, tale Linea può essere propedeutica alla successiva; Linea 2: richiede l’erogazione di almeno 45 ore di lezione con istruttore; la società avrà diritto a euro 700,00 per ogni soggetto che parteciperà al corso. Il contributo potrà essere richiesto presentando la documentazione indicata al punto 5, una volta concluso il percorso.

Cause di inammissibilità e specifiche - Le società, per poter attingere al contributo, dovranno preventivamente verificare che i soggetti beneficiari che inizino uno dei percorsi indicati al punto 2, non si trovino in una o più delle seguenti situazioni: essere già tesserati per la federazione paralimpica (FSN/FSNP/DSP/DSAP) oggetto della domanda (è ammesso per discipline sportive diverse); essere assistiti INAIL; essere residenti in un comune al di fuori della Liguria. Tutti coloro che usufruiranno del corso saranno tesserati CIP, in modo da essere coperti da un punto di vista assicurativo. Inoltre, per richiedere il contributo, le società dovranno: a. avere sede legale e/o operativa in Liguria; b. essere affiliati almeno ad una delle seguenti Federazioni riconosciute dal CIP: o FSP (Federazione Sportiva Paralimpica); o FSNP (Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica); o DSP (Disciplina Sportiva Paralimpica); o DSAP (Disciplina Sportiva Associata Paralimpica); c. essere in regola con l’iscrizione al “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche”.

Documenti necessari per inoltrare la richiesta di adesione al progetto - La società sportiva, per accedere al contributo, dovrà inviare al CIP Liguria la seguente documentazione: “Modulo di avviamento nuovo atleta” (allegato A) (diverso se il beneficiario è maggiorenne o minorenne, allegato A1), con modulo privacy (diverso se il beneficiario è maggiorenne o minorenne) compilato e firmato dalla persona destinataria del corso e dal presidente della società/associazione sportiva; Programma del corso (redatto su carta intestata societaria e firmata dal Presidente), nella quale si dovranno indicare i giorni e la sede di allenamento (in modo da consentire ad un rappresentante del CIP di verificare la presenza della persona agli incontri). Le richieste, comprensive di tutta la documentazione ,tra cui i documenti di identità del beneficio ovvero del tutore e del presidente della ASD/SSD o di un suo delegato, dovranno essere inviate al Comitato Regionale Ligure CIP, all’indirizzo liguria@comitatoparalimpico.it. Sarà possibile presentare domanda dal 30/02/2023 fino ad esaurimento budget e comunque non oltre venerdì 30/12/2023.

Criteri di valutazione delle domande - Le risorse finanziare destinate al progetto ammontano ad € 10.000,00. Ad esaurimento del fondo, le successive saranno inserite in una “lista d’attesa” e verranno prese in esame nel caso in cui: qualche società dovesse rinunciare al contributo; il CIP Liguria dovesse aumentare il budget a disposizione del progetto. Tutte le domande saranno esaminate da una Commissione (nominata dalla Giunta Regionale CIP Liguria), che valuterà le domande pervenute. Entro il 10 di ogni mese la Commissione approverà l’elenco dei beneficiari idonei del mese precedente. Una domanda sarà esclusa automaticamente dal progetto, nei seguenti casi: non fosse completa di tutta la documentazione richiesta (punto 04); il soggetto da avviare all’attività sportiva o l’associazione/società sportiva non fosse in possesso dei requisiti richiesti (punto 03). Nel caso in cui una società dovesse presentare la stessa richiesta in momenti diversi, si terrà conto dell’ultima istanza presentata. A seguito della valutazione della domanda da parte della Commissione, la società riceverà una comunicazione da parte della segreteria CIP Liguria. I beneficiari del bando verranno individuati in base all’ordine temporale di presentazione della domanda. Nel caso in cui due domande siano pervenute lo stesso giorno contemporaneamente, avrà precedenza il progetto che coinvolge il soggetto disabile più giovane.

Modalità di liquidazione del contributo - La società, una volta terminata la Linea 1, dovrà inviare all’indirizzo mail del CIP liguria la presente documentazione: 1. Una dichiarazione in cui attesta l’attività svolta con valutazione finale sulla linea 1; 2. Inviare il modulo A2 compilato (Dichiarazione di intenti) barrando una delle tre scelte e contestualmente compilare la sezione –coordinate bancarie- allegando la documentazione necessaria in base alla scelta barrata. Nel caso in cui la società tesserasse l’atleta alla Federazione Paralimpica (FSNP/FSP/DSP/DSAP) per proseguire con l’attività agonistica, riceverà un “contributo extra” di euro 50,00 . Nel caso in cui, il percorso intrapreso non potesse essere ultimato, la società dovrà comunque presentare una relazione nella quale indicare i motivi dell’interruzione (Es. problemi di salute) e riceverà un contributo in proporzione alle ore svolte. Si rammenta che saranno conteggiate solo le ore svolte successivamente alla data di autorizzazione del corso.

Periodo di realizzazione del progetto - Le società individuate come beneficiare, avranno tempo fino al 30/04/2024 per realizzare e rendicontare i loro progetti.

Modalità di presentazione delle domande - Le domande potranno essere presentate attraverso le seguenti modalità: tramite PEC intestata alla società/associazione sportiva al seguente indirizzo liguria@postacert.comitatoparalimpico.it; tramite e-mail all’indirizzo: liguria@comitatoparalimpico.it; tramite consegna a mano presso gli uffici del CIP Liguria con sede in Via Padre Santo 1, durante gli orari di apertura; tramite raccomandata con avviso di ritorno che possa attestare il giorno e l’ora di consegna. Nel caso di presentazione della domanda tramite procedura informatica, la documentazione dovrà essere allegata in un formato non modificabile.

Eventuali modifiche e deroghe legati al Covid - La commissione indicata al punto 5 si riserva la possibilità, in qualunque momento con decisione motiva, per la tutela e la sicurezza dei beneficiari e del personale delle società coinvolte, nonché per limitare o prevenire il diffondersi del Covid di: posticipare la decorrenza per la presentazione della domanda ridurre le ore necessarie per il completamento del progetto sospendere o annullare il seguente bando manlevare le società da alcuni adempimenti amministrativi, afferenti alla rendicontazione, che siano diventati successivamente impossibili o inesigibili.