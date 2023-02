Liguria: crescono le recensioni online sui datori di lavoro

In tempi di rivoluzione digitale e dell'esplosione dei social network, stiamo assistendo a un vero e proprio cambiamento storico nella ricerca di personale, che sconvolge i codici delle aziende e che costringe i dipartimenti delle Risorse Umane a reinventarsi. Gli strumenti digitali stanno infatti, trasformando profondamente lo spazio professionale e la digitalizzazione del reclutamento sta diventando una delle principali preoccupazioni per i team di questi dipartimenti.



Web reputation, recensioni online per datori di lavoro

Anche se a diverso titolo, sia per le persone fisiche che per le aziende è determinante avere una buona web reputation. Indipendentemente dal settore di attività, quando un dirigente è presente in rete, la sua vetrina è visibile a tutti. Ciò che fa la web reputation di un datore di lavoro sono soprattutto le recensioni online. Ecco quindi, l'importanza di brillare in rete, per distinguersi, in mezzo a una concorrenza sempre più agguerrita. Le valutazioni e le recensioni danno una migliore visibilità e credibilità.

Che cos'è una recensione online?

Una recensione è un commento lasciato online da un cliente o da un dipendente su un sito di un'azienda per condividere, positivamente o negativamente, la propria esperienza con un servizio, una consegna o una persona. Le recensioni possono essere condivise su siti specializzati. Più recensioni positive ci sono, meglio è, ovviamente.

Come ottenere recensioni più positive?

Una buona recensione non è necessariamente una brillante recensione, è soprattutto un parere autenticato. Assicurarsi di avere una presenza su Liguria recensioni sui datori di lavoro è uno dei migliori consigli per ottenere recensioni più positive. Per risparmiare tempo e garantire l'attendibilità delle valutazioni e dei commenti ottenuti, affidarsi a una piattaforma di raccolta recensioni, come Gowork è molto importante. Più un datore di lavoro o un'azienda otterranno opinioni certificate, più sarà un punto di forza per la loro attività. Rispondere inoltre, alle recensioni è un altro fattore di rilevanza, poiché permette anche di leggere tutti i commenti che possono aiutare a migliorare se stessi in ambito lavorativo.