Oltre la mostra a Roma, celebrato anche ad Ospedaletti il grande sassofonista Fausto Papetti al

Il musicista Luciano Scarfò, in arte Chigo, che con Papetti aveva anche suonato, ha proposto alla clientela brani storici come Sambapati, Canto d’amore indiano, Women in love, My Way, Amapola, Love Story, Feelings, Love me tender nella versione del maestro Papetti. La clientela del Byblos ha potuto cosi riascoltarli durante la serata dedicatissima che ha visto Cinzia Papetti, figlia di Fausto, graditissima ospite.